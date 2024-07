So günstig war diese Samsung-SSD noch nie: Holt euch zusätzlichen Speicherplatz im limitierten Angebot

Samsungs Portable SSD T7 ist nicht nur schnell, sondern bietet mit 4 TB reichlich Speicherplatz und ist jetzt beim Prime Day von Amazon günstig wie noch nie.

Egal ob am PC, der Spielkonsole, dem Smartphone oder TV: mehr Speicherplatz kann man eigentlich nie genug haben – und in SSD-Form gibt es auch keine langen Ladezeiten. Genau das bietet die flotte Samsung Portable SSD T7 mit 4 TB, die ihr euch zum Prime Day im limitierten Angebot bei Amazon jetzt um satte 42 Prozent reduziert schnappen * könnt, was laut Vergleichsseiten der neue Tiefstpreis ist.

Jetzt Samsung-SSD mit 4 TB zum Tiefstpreis schnappen Deal Zu Amazon

Das bietet die Samsung Portable SSD T7



Der externe Highspeed-Speicher eignet sich hervorragend als Backup-SSD zur Datensicherung und zum Datentransport im kompakten Hosentaschenformat, wobei dank 4 TB Speicherkapazität auch reichlich Platz vorhanden ist. Mit bis zu 1.050 MB/s lesend und 1.000 MB/s schreibend ist sie dabei in Verbindung mit der USB-3.2-Schnittstelle bis zu 9,5-mal schneller als externe HDD-Festplatten.

Die hohen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten ermöglichen so beispielsweise auch gleichzeitiges Aufnehmen und Speichern von 4K-Aufnahmen und dank der mitgelieferten USB-Kabel (USB-C auf C und USB-C auf A) gelingt auch der Anschluss an verschiedene Plattformen, darunter PC, Mac, MacBook Air, iPhone 15, Android-Geräte, Smart-TVs und Spielekonsolen.

Während ein robustes Aluminiumgehäuse Schutz vor Stürzen aus bis zu 2 Metern Höhe bietet, kann auf Wunsch per Passwort auch AES-256-Bit-Hardwareverschlüsselung für die darauf befindlichen Daten aktiviert werden und so vor fremdem Zugriff geschützt werden. Mit Samsungs Magician Software lässt sich das Laufwerk mit Updates indes auch immer auf dem neuesten Stand halten. Obendrein gibt es drei Jahre Garantie. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon *.



Samsung Samsung Samsung Samsung

So gut ist die Samsung Portable SSD T7



Nicht nur bei den Amazon-Rezension mit durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen in stattlichen über 30.000 Bewertungen wird die Samsung-SSD quasi durchweg ohne nennenswerte Klagen für sehr gut befunden, auch im Fachtest bei Hothardware.com hat die T7 mit 4,5 von 5 Sternen eine Empfehlung erhalten.



Jetzt zum Angebot: Samsung Portable SSD T7 (4TB) zum Tiefstpreis bei Amazon *

Dort heißt es, dass die Leistung der T7 sehr gut ist und das kleine, robuste Gehäuse sie zu einer idealen Lösung für jene mache, die einen schnellen, zuverlässigen tragbaren Speicher suchen. Gelobt werden unter anderem die starke USB-3.2-Performance, der Formfaktor und dass sie eine günstigere Alternative zu Samsungs T7 Touch darstellt. Abstriche gibt es nur für das Fehlen von DRAM-Cache und die begrenzte Garantie.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.