So gut wie Game of Thrones? Die neue Serie von Kit Harington wird von der Kritik gefeiert und kaum jemand kennt sie

Fantasy-Star Kit Harington mischt ab heute in der 3. Staffel der Dramaserie Industry mit. Auf Rotten Tomatoes wird sie besser bewertet als Game of Thrones.

Als Jon Snow schmollte sich Kit Harington acht Staffeln lang durch die finstere Fantasy-Welt von Game of Thrones. Seinen zotteligen Nachtwache-Mantel tauscht der englische Schauspieler nun gegen einen maßgeschneiderten Anzug aus, denn ab sofort ist er Teil der prestigeträchtigen Finanz-Thriller-Serie Industry.

Industry: Darum geht es in der 3. Staffel der Serie

In der britisch-amerikanischen Serie von Mickey Down und Konrad Kay kämpfen mehrere vielversprechende Uni-Absolvent:innen um wenige begehrte Arbeitsplätze in der Londoner Top-Investmentbank Pierpoint & Co. Doch wer ganz nach oben will, muss schnell begreifen, wie der High-Finance-Hase läuft und sich im Dschungel aus Dividenden, Drogen, Sex und großen Egos zurechtfinden.

In Staffel 3 von Industry sollen Yasmin (Marisa Abela) und Robert (Harry Lawtey) das grüne Start-up-Unternehmen Lumi erfolgreich an die Börse bringen. Dessen adeliger Gründer Sir Henry Muck (Harington) ist allerdings schwer unter Kontrolle zu bringen. Gleichzeitig wird Yasmin in einen Skandal ihres Vaters hineingezogen und Ex-Mitarbeiterin Harper (Myha'la Herrold) tüftelt in ihrem neuen Arbeitsplatz an einem Plan, der ihren ehemaligen Pierpoint-Kolleg:innen gefährlich werden könnte.

Laut Rotten Tomatoes scheint sich das Einschalten zu lohnen, denn mit einem Tomatometer von 90 Prozent ist Industry bei der Kritik sogar um 1 Prozent besser gestellt als Kit Haringtons frühere Serie Game of Thrones. Bei Metacritic liegt der Kritik-Score bei 78, bei unserer Moviepilot-Community bisher nur bei 6,8.

Wann und wo kann man Industry ansehen?

Industry ist ein Format des US-Senders HBO, das hierzulande bei Sky und WOW zu Hause ist. Sky Atlantic zeigt die neuen Folgen ab dem heutigen Mittwoch, den 30. Oktober 2024 um 20:15 Uhr. Zur Premiere gibt es zwei Folgen auf einmal, der Rest der acht Episoden erscheint wöchentlich und ist danach auch streambar.

