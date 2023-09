So hart wie The Boys: Vergessener Superheldenfilm kriegt nach 4 Jahren doch Fortsetzung und das war nach dem unfassbar düsteren Ende auch notwendig

Ähnlich wie The Boys kehrt Brightburn eine Superheldengeschichte zu einem Horror-Film um. Vollkommen überraschend soll die brutale Superman-Satire weitergehen.

Wer The Boys mag, wird auch Brightburn - Son of Darkness lieben: Der Superhelden-Horror könnte als überlange Folge der brutalen Amazon-Serie durchgehen. 2019 kam der von DC-Chef James Gunn produzierte Film in die Kinos. Obwohl er bei einem Budget von nur 6 Millionen US-Dollar 33 Millionen wieder einspielte, gab es bislang keine Fortsetzungspläne. Das hat sich gerade geändert.

Brightburn ist eine überbrutale Superman-Version – mit richtig fiesem Ende

In Brightburn legt ein Kind aus einer anderen Welt (Jackson A. Dunn) eine Bruchlandung auf der Erde hin. Ein Ehepaar mit Kinderwunsch (Elizabeth Banks und David Denman) nimmt es auf. Als der Junge mit dem Namen Brandon älter wird, stellt sich heraus, dass er außergewöhnliche Kräfte besitzt. Und in der ländlichen Umgebung häufen sich brutale Vorfälle.

Wie Deadline berichtet, arbeitet die Firma H Collective an einem Sequel zu Brightburn. Auch James Gunn hält einen Teil der Rechte. Die Firma will in die Produktion von Filmen verschiedene moderne Technologien wie das Metaverse, Web3 und Künstliche Intelligenz einbinden – "ohne die unersetzliche menschliche Note im Film zu überschatten", heißt es.

Das Ende von Brightburn erzwingt eine Fortsetzung im The Boys-Stil

Amazon Sony Pictures

Spoiler: Der Film endet mit einer extrem düsteren Aussicht. Anders als das Vorbild Clark Kent/Superman, entwickelt sich Brandon nicht zum Helden, sondern zum Bösewicht. In einer Abspannszene von Brightburn sehen wir einen Vorgeschmack dessen, wozu der Schurke fähig ist. Brandon könnte die ganze Welt zerstören – mit genau diesem Spannungsverhältnis arbeitet auch die Superhelden-Satire The Boys bei der Inszenierung des grausamen "Helden" Homelander.

Wann kommt Brightburn 2?

Noch gibt es lediglich grobe Pläne für die Brightburn-Fortsetzung. Wird die Entwicklung nun stringent fortgesetzt, können wir in zwei Jahren mit einem Start in Deutschland rechnen.

