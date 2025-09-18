So wird er nicht mehr der nächste Bond: Ehemaliger 007-Favorit ist mit neuem Look kaum wiederzuerkennen

Aaron Taylor-Johnson war immer wieder als Bond-Favorit nach Daniel Craig im Gespräch. Für einen kommenden Horrorfilm hat er jetzt einen neuen Look präsentiert, der garantiert nicht 007-tauglich ist.

Noch immer ist nicht klar, wer der neue James Bond-Darsteller nach Daniel Craig wird. Klar ist nur, dass Dune-Regisseur Denis Villeneuve den nächsten 007-Film unter der kreativen Kontrolle von Amazon inszenieren wird.

In der Vergangenheit gab es jedoch einen Schauspieler, der immer wieder mit der Bond-Rolle in Verbindung gebracht wurde: Kick-Ass-Star Aaron Taylor-Johnson. Der 35-jährige Brite hat sich jetzt in der Öffentlichkeit aber mit einem neuen Look präsentiert, der ihm kaum die Lizenz zum Töten einbringen wird.

Aaron Taylor-Johnson präsentiert neuen Look für Werwolf-Film des Nosferatu-Regisseurs

Auf der Hochzeit der Schauspielerin Marisa Abela, die zuletzt Popstar Amy Winehouse im Film Back to Black von Aaron Taylor-Johnsons Ehefrau Sam Taylor-Johnson gespielt hat, war das Paar ebenfalls eingeladen. Dabei ist auf Reddit ein Foto von dem feierlichen Tag aufgetaucht, das den regelmäßigen Bond-Favoriten mit auffällig langen Haaren und einem wuchtigen Bart präsentiert. Aber seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bis jetzt ist nicht offiziell bestätigt, dass Taylor-Johnson diesen Look tatsächlich für eine Filmrolle trägt. Es ist trotzdem sicher kein Zufall, dass der Star als nächstes für den neuen Fantasy-Horrorfilm Werwulf von Nosferatu-Regisseur Robert Eggers in der Hauptrolle vor der Kamera steht. Die Optik würde definitiv zu dem Part passen. Die 007-Verpflichtung rückt für den Darsteller damit aber noch weiter in die Ferne.

Auch interessant: Auf Netflix streamt die meistgesehene Miniserie in der Geschichte der Plattform



Wann startet der neue James Bond-Film im Kino?

Ein konkreter Kinostart für den 26. Bond-Film steht noch nicht fest. Bei der aktuellen Entwicklung rechnen wir aber nicht vor 2027 mit einem Release. Gerade ist Regisseur Denis Villeneuve noch mit dem Dreh von Dune 3 beschäftigt. Danach wird er das Drehbuch für seinen 007-Blockbuster fertigstellen und mit dem Casting beginnen. Es ist also noch ein längerer Weg bis zur nächsten James Bond-Mission.