Statt James Bond? Aaron Taylor-Johnson in Monster-Film von Horror-Meister gecastet – die Rolle könnte legendär werden

Aaron Taylor-Johnson wurde lange als großer Favorit für James Bond 26 gehandelt. Nun soll der Schauspieler eines der bekanntesten Monster der Geschichte spielen.

Für viele gilt Robert Eggers als moderner Meister des Horror-Kinos. Mit Werken wie The Northman, The Witch oder Nosferatu begeisterte er in den letzten Jahren mit packend-düsteren Stimmungen und stylisch-schaurigen Bildern Millionen von Menschen im Kino. Sein nächster Film soll sich einem weiteren bekannten Monster annehmen. Und für die Hauptrolle soll er sich einen James Bond-Favoriten geschnappt haben.

Wird Aaron Taylor-Johnson zum Werwulf? Nosferatu-Reunion in neuem Horrorfilm von Robert Eggers

In Werwulf will sich Eggers der mystischen Kreatur des Werwolfs annehmen. Die Geschichte soll im 13. Jahrhundert angesiedelt sein. Das Drehbuch von Eggers und seinem The Northman-Co-Autor Sjón soll in altenglischer Sprache geschrieben sein. Weitere Details zur Handlung gibt es noch nicht.

Nun kennen wir allerdings einen Namen auf der Castliste für den heiß erwarteten Horror-Film: Aaron Taylor-Johnson (Bullet Train) soll in Werwulf zu sehen sein. Der britische Schauspieler stand bereits für Eggers' Nosferatur vor der Kamera. Welche Rolle Taylor-Johnson einnehmen soll, ist bisher nicht bekannt, doch könnte Johnson womöglich das ikonische Monster selbst verkörpern.

Weiterhin soll auch Lily-Rose Depp (The Idol), die neben Taylor-Johnson in Eggers' Vampir-Neuauflage vor der Kamera stand, für eine Rolle in Werwulf im Gespräch sein. Ob es hier tatsächlich zu einer großen Nosferatu-Reunion kommt, bleibt vorerst weiter abzuwarten.

Aaron Taylor-Johnson galt über viele Monate hinweg als großer Favorit für den nächsten James Bond-Film. Nachdem Dune-Mastermind Denis Villeneuve als Regisseur für Bond 26 angekündigt wurde, werden jetzt jedoch andere Namen für den begehrten Posten gehandelt, darunter Spider-Man-Star Tom Holland, Harris Dickinson (Babygirl) und Jacob Elordi (Euphoria).

Wann kommt Werwulf mit Aaron Taylor-Johnson ins Kino?

Werwulf soll in den USA zu Weihnachten 2026 ins Kino kommen. Bereits Nosferatu wurde in den US-Kinos im letzten Jahr zu den Feiertagen veröffentlicht. Der deutsche Kinostart folgte wenige Tage später, kurz nach Neujahr. Werwulf könnte hierzulande demnach ebenfalls Anfang 2027 in die Lichtspielhäuser einziehen.