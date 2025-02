So zollte The Big Bang Theory einer verstorbenen Schauspielerin Tribut – ihr seht es nur, wenn ihr es wisst

In The Big Bang Theory war sie nicht zu sehen, aber zu hören. Als Carol Ann Susi starb, bedeutete das auch das Ende ihrer Figur in der Serie. So zollte ihr die Sitcom Tribut.

Zur Stimme von Debby Wolowitz, der Mutter von Howard (Simon Helberg) in The Big Bang Theory, gab es in der Serie kein Gesicht. Darstellerin Carol Ann Susi hatte keinen Auftritt auf dem Bildschirm, aber ihre Stimme ist unter Fans der englischen Originalversion legendär.

Wir haben sie öfters in der Serie schreien gehört, wenn sie durch mehrere Räume hindurch mit ihrem Sohn unterhalten oder gestritten hat. Obwohl sie nie persönlich zu sehen war, wurde sie zu einer beliebten Figur.

The Big Bang Theory: Mrs. Wolowitz war nur zu hören – und auf Bildern im Hintergrund zu sehen

Einige findige Zuschauer:innen entdeckten Mrs. Wolowitz tatsächlich versteckt im Hintergrund. In dem Haus, in dem sie mit ihrem Sohn Howard lebte, waren an den Wänden einige Fotos aufgehängt, auf denen eine Frau zu sehen ist. Dabei könnte es sich logischerweise um Aufnahmen von Mrs. Wolowitz selbst handeln.

Nachdem Darstellerin Carol Ann Susi 2014 im Alter von 62 Jahren verstorben war, verabschiedeten sich die Macher:innen auch in The Big Bang Theory von der Figur Mrs. Wolowitz. Ihrem Tod wurde eine ganze Folge gewidmet. Doch das war noch nicht alles.

So zolle The Big Bang Theory Carol Ann Susi über die Abschiedsfolge hinaus Tribut

In einem Interview mit dem Hollywood Reporter hat Showrunner Steve Molaro 2015 über einen weiteren Tribut an Carol Ann Susi gesprochen, der in der Serie zu sehen ist:

Nach unserer spontanen Gedenkfeier am Morgen ihres Todes umarmten Johnny [Galecki] und ich uns – wie alle anderen – und genau in diesem Moment suchten wir unseren Requisitenmann auf und baten ihn, ein kleines Bild von Carol Ann zu machen. Wir hängten es an den Kühlschrank [in Leonards und Sheldons Küche], sodass sie jetzt in jeder Folge dabei ist.

Tatsächlich ist es in der Serie völlig unauffällig, weil es so klein ist. Aber wenn man weiß, wo man suchen muss, entdeckt man nach der Folge wirklich das kleine Foto von ihr am Kühlschrank von Sheldon und Leonard.

Wie das bei näherer Betrachtung aussieht, könnt ihr im folgenden Reddit-Post sehen, wenn ihr euch das zweite Foto des Beitrags anseht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es war eine Hommage an eine beliebte Kollegin, die zeigt, wie viel Liebe zum Detail in der Serie gesteckt hat. Und wenn ihr die Serie das nächste Mal schaut, könnt ihr nach der 15. Folge der 8. Staffel genauer auf den Kühlschrank achten.

Alle zwölf Staffeln von The Big Bang Theory sind bei Joyn, Disney+, Netflix und WOW im Abo verfügbar.