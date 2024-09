Sommerhaus der Stars-Fans genervt von Pärchen: "Wie kann man so wenig Gebrauch von seinem Gehirn machen"

Das Sommerhaus der Stars hat begonnen und schon jetzt gibt es keine Minute ohne Drama. Ein Pärchen steht dabei fast immer im Fokus, was die Fans mächtig aufregt.

Im Sommerhaus der Stars gibt es immer genug Themen, die zu einem echten Streit eskalieren können. Und gibt es die mal nicht, werden einfach künstliche Dramen geschaffen. So fließt in der ersten Folge bei Emma Fernlund bereits ein Wasserfall an Tränen, als sie mit Sam Dylan aneinandergerät. Doch auch ihr Partner Umut ist vor feuchten Augen nicht befreit. In der zweiten Folge sticht das Paar erneut heraus, doch eher zum Negativen.

„So eine Wahrnehmungsstörung“: Fans von Sommerhaus-Paar Umut und Emma genervt

In der zweiten Folge von Das Sommerhaus der Stars versucht Umut seinem Kumpel Can beizustehen, der gerade Streit mit seiner Partnerin Alessia Herren hat. Doch anstatt seinem Gegenüber hilfreiche Beziehungstipps zu geben, kommt aus Umuts Mund nur ein Schwall an nichtssagenden und unverständlichen Metaphern heraus. Ein kurzer Auszug aus Umuts Mentalcoach-Stunde:

Es ist normal, dass man in einer Beziehung unterschiedlicher Meinung oder eine andere Sicht hat. Du sagst zum Beispiel Gras ist grün. Ich sehe aber vielleicht, Gras ist nicht grün. Du siehst in dem Moment nur Gras, aber ich sehe hier diese Blüte da, was lila ist. Ich sehe in dem Moment etwas anderes, das ist meine Sicht. Meine Wahrnehmung, da ist jeder anders.

Verstanden? Immer wieder betont Umut, dass er eine große emotionale Intelligenz habe. Die Fans sehen das wohl ganz anders. Eine Userin schreibt auf Instagram:

Umut weiß noch nicht einmal, was emotionale Intelligenz ist….wow…. Er hält tatsächlich Manipulation für emotionale Intelligenz. Dem ist echt nicht zu helfen, wie kann ein Mensch nur so wenig Gebrauch von seinem Gehirn machen?

Ein anderer Zuschauer schiebt Umuts philosophische Ader auf den Alkohol:

Umut denkt auch desto mehr Wein ich trinke desto besser kann ich philosophieren.





Auf der anderen Seite gibt es dann noch seine Partnerin Emma, die bei jeder Gelegenheit entweder in Tränen ausbricht und sich in die Opferrolle stellt oder ihren Freund für irgendwelche Dinge verantwortlich macht, für die er gar nichts kann. So bringt sie Umut in Folge 2 zu einem regelrechten Gefühlsausbruch. Der Realitystar möchte Zeit in der Gruppe verbringen und Emma, will ihn an ihrer Seite. Umut versteht nicht, was er falsch mache und bricht im Bad in Tränen aus. Bei einem Gespräch mit Kumpel Can bricht er zusammen: „Egal, was ich mache. Ich mache es falsch.“ Fans sind von Emmas Art und Weise genervt und geben das auch auf Social Media wieder:



Emma hat so eine Wahrnehmungsstörung. Tut mir leid, dass sie sich durch die Show noch unbeliebter macht.

Aber manche sind witzig und man kann über die lachen. Bei Emma hat man nie ein gutes, positives Gefühl. Sie ist einfach nur kalt und nervt.

TV & Streaming: So kannst du Das Sommerhaus der Stars schauen

Das Sommerhaus der Stars startete am 17. September auf RTL. Wöchentlich kommt eine neue Folge immer dienstags um 20:15 Uhr auf dem Privatsender. Eine Woche im Voraus kann die jeweils neue Folge schon auf RTL+ gestreamt werden.