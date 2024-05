Sommerhaus der Stars kehrt zurück: Diese 8 Promis lassen sich in Staffel 9 auf das Reality-Experiment ein

RTL lädt zum Horror-Urlaub: Das Sommerhaus der Stars kehrt zurück. Jetzt wurde der Cast für die neue Staffel bekannt gegeben. Die explosive Mischung könnte für Ärger sorgen.

Mobbing, gebrochene Herzen und Gewalt-Vorwürfe – Das Sommerhaus der Stars hat schon zahlreiche Skandale auf die TV-Bildschirme gezaubert. Zuletzt stand das krawallige Format immer wieder in der Kritik, doch RTL stört das wenig. Die Dreharbeiten für die neue Staffel haben bereits begonnen.

Jetzt wurde der Cast enthüllt. Fans derber Auseinandersetzungen können sich freuen: Auch dieses Mal ist ein Realitystar mit dabei, der bereits für jede Menge Ärger im TV gesorgt hat. Alles, was über den Sommerhaus-Cast 2024 bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Diese Stars ziehen ins Sommerhaus 2024

Im Sommerhaus der Stars werden Promi-Pärchen in ein Haus gepfercht und müssen in waghalsigen Wettkämpfen gegeneinander antreten. Das Konzept klingt nach Reality-Standardkost, doch die Situation vor Ort drohte in vergangenen Staffeln immer wieder zu eskalieren. Wenn Siegeswille auf toxische Beziehungsdynamiken trifft, lassen überkochende Emotionen nicht lange auf sich warten. Auch im neuen Cast sind echte Hitzköpfe vertreten, wie RTL bekannt gibt.

Diese Stars werden das Sommerhaus 2024 unsicher machen:

Raúl Richter: Der 37-Jährige ist als Schauspieler und Synchronsprecher tätig. Seine wohl größte Rolle spielte er bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ob seine Beziehung das TV-Experiment übersteht, ist fraglich: Richter gestand RTL , dass er seine Freundin zuvor betrogen habe.

Der 37-Jährige ist als Schauspieler und Synchronsprecher tätig. Seine wohl größte Rolle spielte er bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ob seine Beziehung das TV-Experiment übersteht, ist fraglich: Richter gestand , dass er seine Freundin zuvor betrogen habe. Theresia Fischer: Das Starlet startete ihre Karriere bei Germany's Next Topmodel. Für den Sieg hat es nicht gereicht, doch die 32-Jährige sorgte mit einem schockierenden Beauty-Eingriff für Schlagzeilen: Um größer zu werden, ließ sie sich mehrfach die Beine brechen. Zuletzt war sie bei Kampf der Realitystars zu sehen.

Das Starlet startete ihre Karriere bei Germany's Next Topmodel. Für den Sieg hat es nicht gereicht, doch die 32-Jährige sorgte mit einem schockierenden Beauty-Eingriff für Schlagzeilen: Um größer zu werden, ließ sie sich mehrfach die Beine brechen. Zuletzt war sie bei Kampf der Realitystars zu sehen. Tessa Bergmeier: Die 34-Jährige weiß, wie man sich Feinde macht. Bereits bei ihrer Teilnahme bei GNTM eckte sie mit ihrer polarisierenden Art an. Die Veganerin setzt sich für Tierrechte ein und tourt seither durch die TV-Landschaft. Im letzten Jahr bekam sie bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! ihr Fett weg.

Die 34-Jährige weiß, wie man sich Feinde macht. Bereits bei ihrer Teilnahme bei GNTM eckte sie mit ihrer polarisierenden Art an. Die Veganerin setzt sich für Tierrechte ein und tourt seither durch die TV-Landschaft. Im letzten Jahr bekam sie bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! ihr Fett weg. Alessia Herren: Mit 22 Jahren hat der Realitystar bereits in einigen Formaten mitgewirkt, darunter Promi Big Brother. Bekannt ist sie als Tochter des verstorbenen Ballermann-Sängers Willi Herren, der selbst in zahlreichen Shows zu sehen war und als beliebte Medienpersönlichkeit galt.

Mit 22 Jahren hat der Realitystar bereits in einigen Formaten mitgewirkt, darunter Promi Big Brother. Bekannt ist sie als Tochter des verstorbenen Ballermann-Sängers Willi Herren, der selbst in zahlreichen Shows zu sehen war und als beliebte Medienpersönlichkeit galt. Sarah Kern: Die 56-jährige Kölnerin ist als Designerin bekannt und stand für den Playboy vor der Kamera. Auch in den Medien ist sie immer wieder vertreten: Dieses Jahr nahm Kern am Dschungelcamp teil, doch das Publikum schien wenig begeistert. Sie kam direkt zu Beginn auf die Abschussliste.

Die 56-jährige Kölnerin ist als Designerin bekannt und stand für den Playboy vor der Kamera. Auch in den Medien ist sie immer wieder vertreten: Dieses Jahr nahm Kern am Dschungelcamp teil, doch das Publikum schien wenig begeistert. Sie kam direkt zu Beginn auf die Abschussliste. Sam Dylan: Der selbsternannte Entertainer ist sich für kein Realityformat zu schade. Bereits bei Prince Charming sorgte er für Ärger und tingelt seither durch verschiedene Shows. Die Presse interessiert sich besonders für seine Beziehung zu Rafi Rachek, welcher als Kandidat bei Die Bachelorette dabei war und sich später als homosexuell outete.

Der selbsternannte Entertainer ist sich für kein Realityformat zu schade. Bereits bei Prince Charming sorgte er für Ärger und tingelt seither durch verschiedene Shows. Die Presse interessiert sich besonders für seine Beziehung zu Rafi Rachek, welcher als Kandidat bei Die Bachelorette dabei war und sich später als homosexuell outete. Gloria Glumac: Reality-TV-Fans dürften die Ohren spitzen, denn die 31-Jährige ist ein Garant für Drama und Stress . Schon bei Temptation Island sorgte sie für einen echten Skandal. Glumac teilte heftig gegen ihren damaligen Partner aus – Vorwürfe einer toxischen Beziehung wurden laut.

Reality-TV-Fans dürften die Ohren spitzen, . Schon bei Temptation Island sorgte sie für einen echten Skandal. Glumac teilte heftig gegen ihren damaligen Partner aus – Vorwürfe einer toxischen Beziehung wurden laut. Umut Tekin: Der 27-Jährige hat sich vor allem auf Dating-Formate spezialisiert. Nachdem es bei der Bachelorette nicht klappen sollte, fand er im nächsten Format die große Liebe. Leider war das Glück nicht von Dauer: Bei Temptation Island V.I.P. ging der Herzensbrecher fremd.





Streaming und TV-Ausstrahlung: So könnt ihr das Sommerhaus der Stars sehen

Die Dreharbeiten für die aktuellen Folgen haben gerade erst begonnen. RTL hat noch keinen Starttermin angekündigt, aber Fans müssen sich wohl noch bis zum Spätsommer gedulden: Vergangene Staffeln starteten meist gegen September. Die Show wird im linearen TV bei RTL zu sehen sein, anschließend stehen die Folgen zum Streamen auf RTL+ bereit.