Sonntag im TV: Spannender Abenteuer-Geheimtipp erzählt epische Rache-Geschichte, die sich über Jahrzehnte erstreckt

Keine Lust auf Fußball-EM? Am Sonntag kommt ein echtes Abenteuer-Kleinod im TV. Dieser Mantel- und Degenfilm flog lange unter dem Radar, lohnt sich aber auf jeden Fall.

Wenn ihr euch heute nicht das Deutschlandspiel der Fußball-EM ansehen wollt und Lust auf etwas ganz anderes habt, legen wir euch Duell der Degen ans Herz. Der mitreißende Abenteuerfilm dreht sich um die ganz großen Themen wie wahre Liebe, Rache und natürlich diverse Intrigen sowie Fechtkämpfe.

Statt Deutschlandspiel am Sonntag im TV: Darum geht's in dem Abenteuerfilm Duell der Degen

Der Pariser Fechtmeister Lagardère lernt den Herzog de Nevers kennen und die beiden freunden sich an. Nach der Hochzeit des Herzogs mit seiner Herzensdame und der Erkenntnis, dass die beiden ein gemeinsames Kind haben, bekommen die vier es mit Nevers’ Cousin und seinem bisheriger Erbe Gonzague zu tun. Der trachtet dem Kind nach dem Leben, da er der Erbe bleiben will.

Durch ein fieses Blutbad an der Hochzeitsgesellschaft und diverse Irrungen und Wirrungen wird das Liebespaar getrennt und Nevers stirbt. Lagardère gelobt, sich um das Kind zu kümmern und flüchtet. Gemeinsam schließen sich die beiden einer Theatertruppe an und treffen viele Jahre später erneut auf den Oberfiesling Gonzague – die perfekte Gelegenheit, um Rache zu nehmen.

Great Movies Lagardère lernt von Nevers einen fiesen Fecht-Trick, um Feinde zu überrumpeln und zu erstechen.

Dieser Mantel- und Degen-Film ist die perfekte Alternative zur Fußball-EM am Sonntag

Duell der Degen basiert auf einem bereits mehrfach verfilmten Roman namens Le Bossu, was übersetzt so viel wie "Der Bucklige" bedeutet. Und genau als dieser Bucklige verkleidet sich der Chevalier Lagardère, um sich bei seinem ärgsten Feind einzuschleusen. Die Geschichte wurde beispielsweise 1959 als Ritter der Nacht verfilmt.

In Duell der Degen brennen Philippe de Broca, Daniel Auteuil und Fabrice Luchini aber ein echtes Feuerwerk ab. Wer dem klassischen Mantel-und-Degen-Genre auch nur im Entferntesten etwas abgewinnen kann, kommt hier voll und ganz auf seine oder ihre Kosten. Die Ausstattung ist fantastisch, die Kulissen sind es ebenfalls und die Geschichte nimmt regelrecht Shakespearsche Ausmaße an.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Duell der Degen?

Arte zeigt Duell der Degen am Sonntag, dem 23. Juni 2024 ab 20:15 Uhr. Das heißt, dass die Ausstrahlung massiv mit dem Deutschlandspiel der Fußball-Europameisterschaft der Herren kollidiert. Aber es gibt auch noch zwei Wiederholungen: Eine am 26. Juni 2024 um 14:15 Uhr und eine am 30. Juni 2024 um 1:25 Uhr.

Sonst lässt sich das Spektakel aber natürlich auch noch streamen, und zwar bei Amazon oder Apple TV.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.