Erstes Bild aus der dritten Game of Thrones-Serie: Sie spielt 100 Jahre nach House of the Dragon und kommt 2025

Kurz nach dem Start der 2. Staffel von House of the Dragon kündigt sich bereits die nächste Game of Thrones-Serie an. HBO hat das erste Bild aus A Knight Of The Seven Kingdoms enthüllt.

Während wir uns über die Rückkehr von House of the Dragon freuen, läuft der Ausbau des Game of Thrones-Universums hinter den Kulissen auf Hochtouren. HBO hat kürzlich die 3. Staffel des Targaryen-Spin-offs bestätigt. Zudem befinden sich weitere Ableger der Fantasy-Saga in Entwicklung. Die nächste Serie wird bereits gedreht.

A Knight of the Seven Kingdoms ist der Titel der dritten Game of Thrones-Serie, die bereits nächstes Jahr bei HBO an den Start gehen soll. Das Projekt basiert auf der Novelle Tales of Dunk and Egg von Game of Thrones-Schöpfer George R.R. Martin und dreht sich um den Ritter Ser Duncan the Tall und seinen Knappen Egg.



100 Jahre vor Game of Thrones und 100 Jahre nach House of the Dragon bewegt sich Ser Duncan durch Westeros

Anlässlich des Drehstarts hat HBO das erste Bild aus A Knight of the Seven Kingdoms veröffentlicht, das uns einen Blick auf den von Peter Claffey (Vikings: Valhalla) verkörperten Ser Duncan gewährt. Von seinem Begleiter, Dexter Sol Ansell (The Ballad of Songbirds & Snakes), fehlt dagegen noch jede Spur.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie Variety berichtet, hat HBO neben dem ersten Bild auch fünf weitere Cast-Mitglieder bekannt gegeben.

Darüber hinaus ist auch der Regiestab komplett. Vor ein paar Wochen haben wir erfahren, dass Owen Harris (Black Mirror) die ersten drei Episoden inszeniert. Jetzt steht fest: Die verbleibenden drei Kapitel der 1. Staffel von A Knights of the Seven Kingdoms werden von Sarah Adina Smith (Eine Frage der Chemie) in Szene gesetzt.

Die offizielle Synopse zu A Knight of the Seven Kingdoms lautet wie folgt:

Ein Jahrhundert vor den Ereignissen von Game of Thrones wanderten zwei unwahrscheinliche Helden durch Westeros: ein junger, naiver, aber mutiger Ritter, Ser Duncan the Tall, und sein kleiner Knappe Egg. Angesiedelt in einer Zeit, in der die Targaryen-Linie noch immer den Eisernen Thron innehat und die Erinnerung an den letzten Drachen noch nicht aus dem Gedächtnis verschwunden ist, warten große Schicksale, mächtige Feinde und gefährliche Heldentaten auf diese unwahrscheinlichen und unvergleichlichen Freunde.

Nach Game of Thrones und House of the Dragon: Wann startet A Knight of the Seven Kingdoms?

Geschrieben wurde die 1. Staffel des Game of Thrones-Ablegers von George R.R. Martin und Ira Parker (Better Things), der auch in House of the Dragon involviert ist.

Laut aktuellem Stand soll A Knight of the Seven Kingdoms Ende 2025 bei HBO starten. Vorerst müssen aber die Dreharbeiten in Belfast, Irland problemlos über die Bühne gehen. Wenn alles nach Plan läuft, dürfen wir uns aber schon nächstes Jahr über Game of Thrones-Nachschub freuen.

*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.