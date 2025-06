Spannungsmeisterwerk im Stream: Der beste Weltraum-Thriller der letzten 40 Jahre

Im Stream könnt ihr aktuell einen der spannendsten Weltraum-Thriller schauen. Es handelte sich um den herausragenden Gravity von Alfonso Cuarón mit Sandra Bullock und George Clooney in den Hauptrollen.

Es gibt wenige Dinge, die so spannend sind, wie der Überlebenskampf im Weltraum. Angefangen bei den eindringlichen Atemgeräuschen in 2001: Odyssee im Weltraum, über die nervenaufreibende Apollo 13-Mission bis hin zu den unheimlichen Gängen der Nostromo aus dem ersten Alien-Film: Man wird förmlich in den Kinositz gepresst.

Mit seinem 2013 erschienen Gravity bereicherte Regisseur Alfonso Cuarón den Survival-Thriller in den unendlichen Weiten des Weltraums um einen seiner besten Vertreter. Wenn Sandra Bullock in der Finsternis mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln ums Überleben kämpft, sind 91 hoch spannende Minuten garantiert.

Gravity sorgt für Hochspannung mit Sandra Bullock

Gravity beginnt mit einer Routinemission: Unter dem Kommando von Matt Kowalski (George Clooney) befindet sich die Biomedizinerin Dr. Ryan Stone (Sandra Bullock) an Bord eines Space Shuttles, das Reparaturen am Weltraumteleskop Hubble durchführt. Als ein russischer Satellit zerstört wird, werden sie von den Trümmerteilen überrascht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Gravity schauen:

Gravity - Trailer (Deutsch) HD

Mit rasender Geschwindigkeit fliegen die Trümmer durchs Orbit und zerfetzen Kowalskis Space Shuttle. Ehe sich Stone versieht, schleudert sie hilflos durch die Dunkelheit. Ausgestattet mit ihrem Raumanzug versucht sie dennoch, den Weg zurück zu Erde zu finden. Doch schnell ist klar: Die Sauerstoffreserven sind knapp.

Selten fühlt sich der Weltraum in einem Film so greifbar an

Cuarón arbeitet in Gravity geschickt mit Kontrasten und Größenverhältnissen. Zuerst entfaltet sich sein Film entspannt und elegant. Kowalski will sich mit dieser Mission in den Ruhestand verabschiedet und schwebt seelenruhig durch den Weltraum. Kurze Zeit später überschlägt sich das Bild pausenlos, was die Orientierung unmöglich macht.

Genauso wie Stone durch die Gegend schleudert, wirbelt die Kamera umher und zeigt uns zerstörte Raumschiffteilen, panischen Blicke und den Sternenhimmel. Winzig klein ist der Mensch vor dem Hintergrund der Erde. Monumental und unerschütterlich sitzt sie im Weltraum. Selbst das Chaos vor unseren Augen bringt sie nicht aus der Ruhe.

Gravity führt durch ewige Weiten und wirkt trotzdem klein und klaustrophobisch. Oft sehen wir nur, wie Bullock durch ihren Helm blickt und verzweifelt mit den Armen rudert. Es gibt nur wenige Filme, die einem beim Zuschauen das Gefühl geben, als würde man selbst durch den Weltraum driften, ohne sich irgendwo festhalten zu können.

Meisterwerk-Alarm: Wo kann man Gravity schauen?

Aktuell streamt Gravity bei Skys Streaming-Dienst WOW im Abo. Ihr müsst euch allerdings beeilen, denn der Film steht nur noch 19 Tage zur Verfügung. Alternativ könnt ihr auf diverse Kauf- und Leihoptionen bei Amazon Prime Video und Co. ausweichen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im März 2022 bei Moviepilot veröffentlicht.