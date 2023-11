Spektakuläres Kriegs-Epos startet in 2 Tagen im Kino: 6 Schlachten erzählen vom Aufstieg des Feldherrn Napoleon zum Kaiser

Ein Kriegs-Epos, das seinesgleichen sucht, will in Kürze die Kinosäle erobern: Feldherr Napoleon (Joaquin Phoenix) bahnt sich in sechs Schlachten seinen Weg zum Thron.

Den Namen Napoleon kennt jeder. Aber wie viel wissen wir wirklich zu seinen Siegen als Feldherr oder zu seiner Beziehung zur Kaiserin Josephine? Ridley Scott erweckt die Geschichte des französischen Herrschers jetzt auf der Leinwand zum Leben, bevor eine längere Fassung des Kriegs-Spektakels mit Joaquin Phoenix im Stream veröffentlicht wird. Im Kino: Napoleons Aufstieg wird im Kriegs-Epos an sechs Schlachten nachgezeichnet Der Aufstieg des ehrgeizigen Strategen Napoleon folgt in Ridley Scotts historischem Actionfilm einem steinigen Weg: Napoleon Bonaparte (Joaquin Phoenix) gewinnt nach der Französischen Revolution 1799 an Einfluss und greift nach der Macht. Napoleons Werdegang ist dabei an 6 große Schlachten geknüpft, die im Film allesamt auserzählt werden sollen, wobei Namen wie Austerlitz oder Waterloo vielen ein Begriff sein dürften. Zugleich prägt die Abhängigkeits-Beziehung zu seiner verführerischen Partnerin Josephine (Vanessa Kirby) Napoleons Selbstbild und Handeln. Apple / Sony Napoleon mit Joaquin Phoenix Die ersten Reviews zu Napoleon priesen den Historienfilm bereits für die gelungene Inszenierung der Schlachten. Überraschen dürfte hingegen die Beobachtung der Kritiken sein, dass das Kriegs-Epos auch Humor hat – vor allem, wenn wir Napoleon ins Schlafzimmer folgen. Dass Ridley Scott für Napoleon ein ganzes Land beleidigte und außerdem die Kritik an historischer Ungenauigkeit abschmetterte, passt bei dem gewaltigen Projekt irgendwie auch dazu. Mehr: Alles Wissenswerte zum Film Napoleon auf einen Blick Wann startet Napoleon im Kino und wieso gibt es 2 Fassungen des Kriegsfilms? Seinen Kinostart feiert Napoleon am 23. November 2023. Auf der großen Leinwand entfaltet sich Ridley Scotts Geschichte in 158 Minuten, also 2 Stunden und 38 Minuten. Da das Kriegs-Epos aber von den Apple Studios produziert wurde, wird es später bei AppleTV+ auch noch eine längere 250-Minuten-Fassung geben. Der genaue Start dieser mehr als 4-stündigen Version ist allerdings noch nicht bekannt.