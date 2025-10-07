Spider-Man 4 mit Tobey Maguire: Originalstar hat großartige Idee für Fortsetzung, aber weiß nicht, ob es die Fans wollen

Vor bald 20 Jahren war Kirsten Dunst zuletzt als MJ in Spider-Man 3 zu sehen. Jetzt sprach die Schauspielerin darüber, dass sie gerne in einem vierten Teil mitspielen würde, und verriet ihre Idee dafür.

Von 2002 bis 2007 sind insgesamt drei Spider-Man-Filme von Regisseur Sam Raimi erschienen. In den Hauptrollen als Peter Parker und Mary Jane Watson waren damals Tobey Maguire und Kirsten Dunst zu sehen. Ersterer ist 2021 in seiner Paraderolle nochmal in dem Marvel-Multiversum-Spektakel Spider-Man: No Way Home neben Tom Holland und Andrew Garfield aufgetreten.

Dunst ist seit Spider-Man 3 nicht mehr als MJ zu sehen gewesen, doch die Schauspielerin hat offenbar großes Interesse an einer Rückkehr ihrer Figur. In einem aktuellen Interview verriet sie ihre konkrete Spider-Man 4-Idee.

Kirsten Dunst wünscht sich Spider-Man 4 mit MJ und Peter Parker als Eltern

Laut Screen Rant sagte der Star in einem neuen Gespräch mit The Supes Show auf YouTube anlässlich ihres neuen Films Der Hochstapler - Roofman mit Channing Tatum, dass sie liebend gerne MJ in einer weiteren Spider-Man-Fortsetzung spielen würde. Für ihren Charakter und Tobey Maguires Superheld wünscht sie sich dann ein ganz bestimmtes Szenario:

Das wäre cool, oder? Ich meine, ich weiß nicht, ob die Fans darauf Lust hätten. Ich finde, das ist ein interessanter Film, oder? Tobey und ich machen das wieder ... mit Kindern.

Hier könnt ihr den kompletten Interview-Part mit Kirsten Dunst und Channing Tatum schauen:

Kirsten Dunst würde also am liebsten in einem Spider-Man 4 mitspielen, der Peter und MJ dann als Eltern zeigt. Bei seiner Rückkehr in No Way Home erklärte Maguires Superheld jedenfalls schon, dass er in seinem Universum noch immer mit seiner großen Liebe zusammen sei. Die richtigen Voraussetzungen für diese Marvel-Fortsetzung wären also schon gegeben.

Wie steht es um Spider-Man 4 mit den Originalstars?

Vor drei Jahren sprach Dunst bereits darüber, dass sie vor allem aus Geldgründen gerne auch im Marvel Cinematic Universe (MCU) mitwirken würde. Daneben scheint sie aber auch wirklich persönliches Interesse an einer Fortsetzung der Spider-Man-Reihe von Sam Raimi zu haben.

Ein vierter Teil der Raimi-Reihe wurde bis jetzt aber nicht offiziell angekündigt. Zuletzt gab es bis 2011 Pläne für einen weiteren Film, die schließlich verworfen wurden und zum Reboot des Franchise mit The Amazing Spider-Man sowie Andrew Garfield als neuem Spinnenkrabbler geführt haben.

Ob und wie ein vierter Spider-Man-Teil mit Tobey Maguire und Kirsten Dunst noch möglich ist, bleibt abzuwarten. Im Kino kehrt der Superheld in der Tom Holland-Variante nächstes Jahr zurück. Spider-Man: Brand New Day soll hierzulande am 30. Juli 2026 auf der großen Leinwand starten.