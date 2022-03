"Ich muss mein Haus abbezahlen": Original Spider-Man-Star will unbedingt ins MCU

Spider-Man: No Way Home vereinte drei Spidey-Generationen auf der großen Leinwand. Jetzt meldet sich ein Star aus dem allerersten Spider-Man-Film zu Wort, der übergangen wurde.

Im Dezember konnten wir im Kino bezeugen, was lange Zeit niemand für möglich gehalten hat: In einem Film aus dem Marvel Cinematic Universe trifft Tom Hollands Spider-Man auf die Versionen von Tobey Maguire und Andrew Garfield. Darüber hinaus kehrten mehrere Bösewichte aus den alten Spider-Man-Filmen zurück.

Spider-Man-Star Kirsten Dunst will wieder MJ spielen

Spider-Man: No Way Home verwandelte sich dank Multiversums-Bonus in ein großes Nostalgiefest. Dennoch fehlten zwei wichtige Figuren: MJ aus den Maguire-Filmen und Gwen Stacey aus der Garfield-Ära. Im Gespräch mit Backstage verrät MJ-Darstellerin Kirsten Dunst, dass sie sofort bei einem MCU-Film dabei wäre.

Ich würde diesem Multiversum sofort beitreten! Ich fühle mich, als würde ich die einzige Person, die noch nicht beigetreten ist. Ich meine: 'Bringt mich bitte rein. Setzt mich auf die Cast-Liste.' Irgendwie muss ich mein Haus abbezahlen und dann gibt es auch noch meine Kinder.

Hier könnt ihr den Trailer zu Spider-Man: No Way Home schauen:

Spider-Man: No Way Home - Offizieller Trailer (Deutsch) HD

Dunst ist derzeit groß im Gespräch. Grund dafür ist die Oscar-Nominierung als Beste Nebendarstellerin, die sie für den gefeierten Netflix-Film The Power of the Dog erhalten hat. Alle Rechnungen scheint das Prestigeprojekt jedoch nicht zu bezahlen.

Wird Kirsten Dunst als MJ im MCU zurückkehren?

Dunst war in dem 2007 erschienen Spider-Man 3 das letzte Mal als MJ auf der großen Leinwand zu sehen. Zuvor verkörperte sie die ikonische Marvel-Rolle in Spider-Man und Spider-Man 2. Dank dem Multiversum wäre ihre Rückkehr jederzeit möglich. Die große Frage ist nur, ob ein entsprechendes Projekt grünes Licht erhält.

Trotz des gigantischen Erfolgs von Spider-Man: No Way Home hat Sony bisher keine weiteren Spidey-Filme angekündigt, obwohl sich diese durchaus anbieten würden. Nicht zuletzt muss Andrew Garfield noch seine Spidey-Trilogie vervollständigen.

Marvel oder Star Wars: Wer hat die besseren Serien?

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber nehmen wir die beiden Serien-Universen von Star Wars und Marvel genauer unter die Lupe und machen eine Bestandsaufnahme der neuen Serien-Ära auf Disney+.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von The Mandalorian bis Boba Fett und von WandaVision bis Hawkeye: Disney+ erweitert Star Wars und Marvel beständig. Wir vergleichen die neuen Serien der jeweiligen Franchises und sprechen über ihre Stärken und Schwächen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wollt ihr Kirsten Dunst als MJ im Marvel Cinematic Universe sehen?