Spiel, wenn du dich traust: Sichert euch das legendäre Brettspiel zum Fantasy-Klassiker Jumanji – von einfach bis zur originalgetreuen Edelvariante

Das abgedrehte Fantasy-Abenteuer Jumanji handelt von einem spannenden Brettspiel, das ihr auch in der echten Welt bei Amazon ergattern könnt. Auch die beliebte Villainous-Reihe von Ravensburger gibt es gerade im richtig guten Angebot.

Bereits 1995 adaptierte man das erfolgreiche Kinderbuch von Chris Van Allsburg in den gleichnamigen Abenteuerfilm Jumanji mit Robin Williams. 22 Jahre später wagte man sich an die Neuauflage mit Actionlegende Dwayne Johnson, welcher der zwei Milliarden Dollar schweren Reihe , zu neuem Glanz verhalf. In dem Originalfilm geht um ein Brettspiel, das die Spieler:innen in ein actionreiches Abenteuer entführt. Genau das ist bei Amazon gerade schon für 20 Euro erhältlich.

Jumanji: Kooperatives Brettspiel mit actionreichen Challenges

Ganz nach Manier des Films gibt es auch beim Brettspiel jede Menge spannende Abenteuer zu entdecken und Rätsel zu lösen. Stellt euch verschiedenen Challenges, die auch mal den ganzen Raum einnehmen können, dechiffriert Reime und zeigt euer Talent als Pantomime. Vor allem aber müsst ihr gut kommunizieren, denn beim kooperativen Familienspiel gewinnt oder verliert ihr nur gemeinsam.

Amazon Jumanji

Ebenfalls im Angebot ist die Deluxe Variante * von Spin Master Games. Das Spielprinzip bleibt das gleiche, nur habt ihr hier noch einen Spielcomputer, Licht- und Soundeffekte. Besonders edel ist Jumanji Collector Board Game * von dem sich allerdings nur noch wenige auf Lager befinden. Fans von Escape-Spielen finden ebenfalls eine Jumanji-Ausgabe * mit drei spannenden Rätsel-Abenteuern. Ganze 42 Prozent spart ihr hier.

Ravensburger Villainous-Reihe im Angebot

Ein weiteres Brettspiel, das auf actionreichen Filmen beruht, ist Marvel Villainous Infinite Power *. Hier nehmt ihr die Rolle der Marvel-Bösewichte ein. Das befristete Angebot ist um stolze 45 Prozent reduziert und hat nur ein begrenztes Kontingent, daher lohnt es sich schnell zu sein. Bei dem Strategiespiel reist ihr zu bekannten Orten aus der Comic-Welt und nutzt eure besonderen Fähigkeiten, um eure bösartigen Ziele zu erreichen. Ein schneller Einstieg und die vielen Spielkombinationen sorgen für einen hohen Wiederspielwert.

Aus der beliebten Villainous-Reihe von Ravensburger findet ihr bei Amazon noch mehr Spiele mit mindestens 35 Prozent Rabatt. Bei Star Wars Villainous * kämpft ihr auf der dunklen Seite der Macht. Nutzt den TIE-Sternjäger, um euch mit dem Millennium Falken anzulegen und zwingt eure Gegner:innen in den Kampf gegen Jedi-Ritter, Luke Skywalker und Co. Wie bei Marvel ist das Spiel für 2-4 Bösewichter ausgelegt.

Mehr Mitspieler:innen dürfen sich bei Disney Villainous * an den Tisch setzen. Hier könnt ihr mit bis zu sechs Freunden in die Rolle von Dschafar, Malefiz, Ursula, Prinz John, Käpt'n Hook oder die Herzkönigin schlüpfen. Zu allen Brettspielen aus der Villainous-Reihe gibt es außerdem zahlreiche Erweiterungen, die für noch mehr Spaß am Schurken-Dasein sorgen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.