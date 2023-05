Spoiler zum Der Bachelor-Finale: Diese Kandidatin gewinnt die letzte Rose

Die 13. Staffel der Dating-Serie Der Bachelor geht auf RTL dem Ende entgegen. Wir verraten schon jetzt, wer die Wunschkandidatin für Bachelor David Jackson wird.

Das Finale der 13. Staffel von Der Bachelor ist nah – zumindest im TV. Denn die 11. und letzte Folge steht bereits jetzt auf RTL+ zur Verfügung. Und verrät, ob Angelina oder Lisa mit Bachelor David Jackson zusammenbleiben.

Welche Kandidatin gewinnt das Der Bachelor-Finale?

Wie sich dabei herausstellt, gewinnt Angelina die letzte Rose der Dating-Show, während Lisa per Limousine den Platz räumen muss. Die Wunschkandidatin nimmt David Jacksons Angebot begeistert an. Sie habe sich auch in ihn verliebt, zitiert TV Spielfilm aus der letzten Folge.

Damit hat Angelina gegen ganze 22 weitere Kandidatinnen das Rennen gemacht. Ob die Liebe zwischen Influencer David und der Geschäftsfrau allerdings hält, muss sich erst noch zeigen.

Sind David und Angelina noch zusammen? Das wird in der Wiedersehensfolge nach dem Finale verraten

Das Finale der 13. Der Bachelor-Staffel wird auf RTL am 10. Mai 2023 um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Dabei wird nicht nur der krönende Abschluss von Davids und Angelinas Romanze gezeigt. Vielmehr enthüllt der Sender in einem großen Wiedersehen auch, ob die Liebe zwischen beiden gehalten hat.

