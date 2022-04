Spoiler zur neuen Game of Thrones-Serie: Star darf nichts verraten, weil sie sonst "umgebracht" wird

Fantasy-Fans verzehren sich nach Infos zur Game of Thrones-Serie House of the Dragon. Eine Darstellerin erklärt aber, dass Spoiler in der HBO-Produktion tödlich sind.

Die neue Game of Thrones-Serie House of the Dragon steht vor der Tür und Fantasy-Fans gieren nach Neuigkeiten. Wie stark Produzent HBO Spoiler im Vorfeld vermeiden will, enthüllte jetzt Darstellerin Olivia Cooke.

House of the Dragon-Star: Auf Game of Thrones-Verrat steht die Todesstrafe

"Ich darf nichts sagen", verriet sie Comic Book "Ich weiß nicht, warum Leute die Frage stellen. Ich kann es nicht. Die bringen mich um." HBO gibt sich in Sachen Geheimhaltung seit Anbeginn der Produktion größte Mühe. Verständlich. Schließlich handelt es sich um eine der größten Fantasy-Serien des Jahres.

Klar ist, dass Cooke die Rolle von Alicent Hightower spielen wird, Tochter der Hand des Königs. Geschult in allen höfischen Sitten, besitzt sie einen untrüglichen Sinn für die Politik. Den wird sie in House of the Dragon brauchen. Die Serie spielt etwa 200 Jahre vor Game of Thrones und dreht sich um den Untergang der Targaryen-Dynastie.

Wann kommt die Game of Thrones-Serie House of the Dragon?

Bald werden sich Fans ihre Fragen hoffentlich selbst beantworten können. Ab dem 22. August 2022 soll House of the Dragon im Angebot von Sky Q und Sky Atlantic landen. Voraussichtlich stehen die englische wie die deutsche Fassung zeitgleich zur Verfügung.

