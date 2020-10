Spuk in Bly Manor bei Netflix: Habt ihr alle 6 Hill House-Darsteller erkannt?

Jetzt bei Netflix: In der 2. Staffel von Spuk in Hill House namens Spuk in Bly Manor kehren 6 der Darsteller in völlig neuen Rollen zurück in ein Geisterhaus.

Nach dem Vorbild von American Horror Story kehrt auch die Netflix-Horrorserie Spuk in Hill House in der 2. Staffel mit neuer Geschichte aber denselben Darstellern zurück. In Spuk in Bly Manor, deren 9 Folgen ihr ab sofort bei Netflix bingen könnt, kehren 6 Hill House-Stars zurück. Garantiert spoilerfrei!

Netflix-Binge: Das sind die Rollen der Spuk in Hill House-Stars in Bly Manor

Victoria Pedretti: Eines der bekanntesten Bilder aus Spuk in Hill House ist das verzerrte Geistergesicht von Victoria Pedretti, die in Hill House die viel zu früh verstorbene Schwester Nell Crain spielt. Ihr Tod bringt in Hill House die Crain-Geschwister wieder zusammen. In Bly Manor übernimmt sie - diesmal in Blond - die Hauptrolle des Au Pairs Dani Clayton.

© Netflix Victoria Pedretti in Spuk in Hill House und Bly Manor

© Netflix Oliver Jackson-Cohen in Spuk in Hill House und Bly Manor

In Haunting of Hill House spielt er den drogenabhängigen Bruder, der meist mit mit geknickter Haltung und Augenringen auftritt. In Spuk in Bly Manor ist sein Erscheinungsbild ein gänzlich anderes als adretter Mitarbeiterdes wohlhabenden Henry Wingraves.

Henry Thomas: Als junge Version des Vaters der Crain-Geschwister, Hugh Crain, muss er in Spuk in Hill House in den Flashbacks seine Familie durch den titelgebenden Spuk manövrieren, während sich seine Frau zunehmend distanziert. In Spuk in Bly Manor ist er als Henry Wingrave zu sehen, Onkel der achtjährigen Flora und des zehnjährigen Miles, die in Bly Manor wohnen.

© Netflix Henry Thomas in Spuk in Hill House und Bly Manor

Spuk in Bly Manor: Die Rollen dieser 3 Stars sind zu Beginn ein Geheimnis

Natürlich wollen wir euch nicht spoilern und verraten an dieser Stelle noch nicht die Spuk in Bly Manor-Rollen der folgenden Hill House-Stars. Also haltet gut Ausschau. Manche sind von Anfang an dabei, manche erst gegen Ende der 2. Staffel bei Netflix.

Kate Siegel: Als Theodora Crain läuft sie in Spuk in Hill House zumeist mit Handschuhen herum, um ihre übernatürlichen Fähigkeiten im Zaum zu halten. In Spuk in Bly Manor tritt sie erst gegen Ende der Staffel auf, dafür in einer umso wichtigeren Rolle.

© Netflix Kate Segel in Spuk in Hill House

Katie Parker: Als Poppy Hill spukt Katie Parker in Spuk in Hill House durch das titelgebende Anwesen. Sie tritt in Hill House zumeist als das gut gestylter Geist im 1920er-Jahre-Stil auf. Allerdings auch als das personifizierte Böse. Auch ihre Rolle in Bly Manor sollte, wenn ihr anfängt zu schauen, noch ein Geheimnis sein.

© Netflix Katie Parker in Spuk in Hill House

© Netflix Carla Gugino in Spuk in Hill House

Nicht zuletzt erwartet euch eine freudige Erzähler-Überraschung, wenn ihr euren Spuk in Bly Manor-Binge startet. In Spuk in Hill House ist die wunderbare Carla Gugino alszu sehen, Frau von Henry Thomas' Hugh Crain und Mutter der Kinder.

Mike Flanagan, der die 1. und 2. Staffel von Spuk in... schrieb, produzierte und teils Regie führte, arbeitet bereits an seiner nächsten Netflix-Horrorserie Midnight Mass. Dort sollen 5 Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor-Stars dabei sein.

Über welche Rückkehr in Spuk in Bly Manor freut ihr euch am meisten?