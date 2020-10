Netflix-Juwel: Spuk in Hill House & Bly Manor sind beide genial auf ihre Weise

Wir diskutieren im Moviepilot-Podcast über Highlights, Enttäuschungen und Unterschiede von Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor bei Netflix.

Mike Flanagans Netflix-Anthologieserie Spuk in Hill House überraschte mit der 2. Staffel Spuk in Bly Manor die Fans. Es gibt kaum Grusel, dafür ordentlich Herzschmerz und wir sprechen in der neuen Folge unseres Podcast Streamgestöber, was wir daran lieben und was uns enttäuscht hat.



Jetzt reinhören: Highlights & Tiefpunkte von Netflix' Spuk in Hill House & Bly Manor

Die Timecodes, falls ihr ein Kapitel im Podcast überspringen wollt:

00:07:35 - Spuk in Hill House & Mike Flanagan

& Mike Flanagan 00:25:44 - Spuk in Bly Manor : Highlights & Enttäuschung

: Highlights & Enttäuschung 00:45:58 - Spoilerteil: Ende & Erklärung von Bly Manor

01:17:00 - Weitere Grusel- und Flanagan-Tipps

01:20:20 - Leuchtfeuer im Streamgestöber (Stromberg, Bill & Ted 3)

01:25:05 - Fan-Post und Verabschiedung



Warum Spuk in Bly Manor erst enttäuscht und dann großartig wird

In der Podcast-Folge sprechen wir zu Beginn über unsere Erfahrungen beim Schauen der 1. Staffel Spuk in Hill House. Uns wurde sogar schlecht vor Grusel. Wer sich diese Reaktion zu Beginn von Spuk in Bly Manor ebenfalls erhofft, wird unweigerlich enttäuscht sein.

Bevor die 2. Staffel der Netflix-Serie in Folge 5 von 9 ordentlich losprescht mit dem eigentlichen Geheimnis des Anwesens, passiert nicht viel.

Die wundervollen Darsteller (6 davon auch in Hill House) empfangen uns aber mit offenen Armen von Beginn an. Die Story plätschert, aber lässt uns auch viel Zeit, die Figuren kennenzulernen und ins Herz zu schließen. Gruselig ist es aber kaum, eher grausam, wenn sich die Schicksale der liebgewonnenen Figuren anders entfalten als erhofft.

Am Ende saßen wir wie in Staffel 1 wieder weinend vor dem Fernseher und haben statt einer Horrorserie eine wundervolle, aber auch traurige Liebesgeschichte in Bly Manor gesehen. Wer sich von Beginn an darauf einstellt, der wird mit fantastischen Figuren, wilden Auflösungen und einem runden Erzählbogen belohnt.

Der Spuk in Bly Manor-Macher plant schon die nächste Horrorserie

Mike Flanagan übernahm bei Hill House Drehbuch und Regie und bei Bly Manor das Drehbuch sowie die Regie der ersten Folge. Beide basieren auf Buchvorlagen:

Jetzt entwickelt Mike Flanagan die Netflix-Serie Midnight Mass, aber ohne Vorlage. Er bleibt sich treu und natürlich handelt es sich auch dabei um eine Horrorserie.

Genauer gesagt geht es um übernatürlich Ereignisse auf einer Insel, seit sich dort ein charismatischer Priester herumtreibt. Mike Flanagan holt wieder einige Leute aus seinem Stamm-Cast in die Serie, unter anderem seine Partnerin Kate Siegel. Der Start ist für 2021 geplant.

© Moviepilot Streamgestöber-Stimmen Patrick, Max und Andrea

Die Podcast-Stimmen: Patrick Reinbott (@D_Pat1992 ), Max Wieseler (@Wieselmax ) und Andrea Wöger (@andreawoeger ).

Podcast-Nachschub für Horror- und Geister-Fans mit Netflix-Abo

Für alle Fans von Horror, Grusel und schönen Geistergeschichten, empfehlen wir drei weitere Streamgestöber-Folgen:

