Star Trek-Captain Anson Mount über Pranks am Sci-Fi-Set und das größte Geheimnis von Strange New Worlds

Seit dieser Woche streamt die neue Sci-Fi-Serie Star Trek: Strange New Worlds in Deutschland. Wir haben mit Anson Mount alias Captain Pike über den Vergleich zu Kirk und die große Crossover-Episode in Staffel 2 gesprochen.

In der neuen Science-Fiction-Serie Star Trek: Strange New Worlds entdecken wir mit der Crew der Enterprise fremde Planeten und erleben waghalsige Abenteuer. Der Captain heißt allerdings nicht Kirk, sondern Pike. Christopher Pike, um genau zu sein. Gespielt wird er vom Amerikaner Anson Mount.

Anson Mount führt die beste Star Trek-Serie seit Jahren an

Mount ist einer dieser Schauspieler, die man bestimmt schon mal gesehen hat, ohne dass einem auf Anhieb sein Name einfällt. Er gab in fünf Staffeln der Westernserie Hell on Wheels den rachsüchtigen Helden. Sein Marvel-Durchbruch als Black Bolt blieb nach dem Misserfolg der Serie Inhumans aus, aber in Doctor Strange in the Multiverse of Madness hatte er dieses Jahr immerhin einen kleinen Auftritt.

Seine bislang größten Erfolge feierte Anson Mount im Star Trek-Universum. In Star Trek: Discovery spielte er 2019 erstmals Christopher Pike, Vorgänger von Kirk auf der Enterprise. Mit Strange New Worlds führt er nun die beste Star Trek-Serie seit Deep Space Nine an und seit Donnerstag können deutsche Fans die Serie bei Sky oder Paramount+ schauen.

Anlässlich dessen war der etwas verschnupfte Anson Mount in Berlin. Im Interview mit Moviepilot spricht er über die Unterschiede zwischen Pike und Kirk als Führungskraft. Er verrät, wie er Riker-Darsteller Jonathan Frakes am Set prankte, und sogar das größte Geheimnis von Strange New Worlds lüftet er: Wie pflegt Pike seine wachsende Haarpracht?

Aber zunächst zu den wichtigen Dingen: indische Action-Kracher ...

MP: Ich habe gesehen, dass du eine Podcast -Folge über den indischen Film RRR aufgenommen hast. Ich liebe diesen Film. Hat er dir gefallen?

Anson Mount: Oh ja, auf jeden Fall, RRR ist so unverschämt er selbst, [lacht] da ist so viel Freude drin und man merkt einfach, dass das Filmteam einen unglaublichen Spaß an den ganzen Effekten hatte. Es ist so übertrieben, ich fand es toll.

Können wir also in Staffel 2 von Strange New Worlds Kämpfe mit Tigern oder Tiger-Aliens erwarten?

[lacht] Das musst du [Showrunner Akiva Goldsman] fragen, ich weiß es nicht, das liegt an ihm.

Pike hat "das coolste Quartier, das je ein Captain in Star Trek hatte"

Ich frage, weil dein Captain Christopher Pike für mich nicht der Typ Mensch ist, der sich in einen Kampf mit einem Tiger stürzt, James T. Kirk aber schon. Was ist für dich der größte Unterschied zwischen Kirk und Pike? Besonders in ihrem Führungsstil.



Als wir anfingen, habe ich den Autor:innen gesagt, dass ich nur ein paar Dinge über Pike weiß. Was ich weiter entwickeln wollte, ist: Wenn Kirk den Machismo und Picard den Intellekt repräsentiert, möchte ich, dass Pike das Herz repräsentiert. Wenn ein Besatzungsmitglied zu Pike kommt, ist das in diesem Moment das Wichtigste auf der Welt für ihn. Das brachte [Showrunner Henry Alonso Myers] auf die Idee, dass sie vielleicht zusammen zu Abend essen könnten. Und ich sagte: "Oh, ich weiß, er kocht für sie".

Jeder Kapitän bekommt eine Bitte erfüllt für sein Quartier, und die Sache, um die ich bat, war die Küche. Und es ist, glaube ich, das coolste Quartier, das je ein Captain in Star Trek hatte.

Beim Schauen der Serie habe ich darüber nachgedacht, welchen Captain im Star Trek-Universum ich gern als Boss hätte. Ich habe mich dann für Pike entschieden, nicht nur wegen der Kochkünste, sondern weil ich das Gefühl habe, dass ich ihm selbst als Randfigur nicht egal wäre.

Oh ja, ich glaube, große Anführer werden dir sagen, dass das Geheimnis der Führung darin besteht, zu verstehen, dass man lebt, um seiner Mannschaft zu dienen, und nicht umgekehrt. Ich glaube, Pike weiß das.

Anson Mount spielte Star Trek-Legende Jonathan Frakes am Set einen Streich

Als ich mir die Führungskräfte hinter der Serie ansah, fand ich es erfrischend, dass so viele Episoden von Frauen inszeniert wurden. Bei deiner Serie Hell on Wheels 2011 war es noch eine Episode von zehn. Bei Strange New Worlds ist es die Hälfte der Staffel. Welchen Vorteil ziehst du als Schauspieler aus dieser größeren Vielfalt?

Das ist eine fantastische Frage, ich bin froh, dass du sie gestellt hast. Wahrscheinlich weil ich mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen bin – arbeite ich im Großen und Ganzen sehr gut, vielleicht sogar besser mit Frauen in Führungspositionen.

Ich weiß nicht genau, warum das so ist, ohne Dinge zu sagen, die klischeehaft klingen könnten, aber ich habe das genossen und denke, dass es längst überfällig ist.

Und ich sag’ dir: In meiner Serie gibt es mehr Frauen als Männer. Nach der Hälfte von Staffel 1 oder dem größten Teil von Staffel 1 habe ich mich zu [Spock Darsteller Ethan Peck] umgedreht und gesagt: "Ethan, ich glaube, wir sind in der Unterzahl". [lacht] Und das ist großartig.

Wo wir beim Team hinter den Kulissen sind: Du hast bereits mit Star Trek-Legende Jonathan Frakes zusammengearbeitet, bei Discovery und bei der kommenden Crossover-Episode mit Lower Decks in Staffel 2 von Strange New Worlds. Wie ist er als Regisseur?

Ich liebe Jonathan, er ist ein großartiger Anführer, mit einem phänomenalen Sinn für Humor. Er liebt es, am Set zu sein. Er hat einen tragbaren Monitor, sodass er abseits der Kamera mit den Schauspielenden am Set sitzen und direkt bei der Szene sein kann. Ich mache mich liebend gern darüber lustig. Und wie ich schon sagte, hat er einen guten Sinn für Humor, was für die Episode, bei der er Regie führte, sehr gut ist.

Was können wir von dem Crossover erwarten, ist es eher eine Lower Decks-Episode oder eine Strange New Worlds-Episode?

Nun, das ist für Staffel 2. Ich werde später wiederkommen und mit dir darüber sprechen.

Nein, bitte, wenigstens ein kleines bisschen!

[lacht] Diese Folge hat einfach enorm viel Spaß gemacht. Ich habe [Jonathan] sogar einen Streich gespielt, während der Dreharbeiten zu dieser Folge. Ich hatte etwas gefunden - und das kann man sehen, wenn man auf YouTube nach "Jonathan Frakes + Welcome Back, Kotter" sucht.

Es ist eine klassische 70er-Jahre-Show mit vielen weißen Kragen, Schlaghosen und langen Haaren. Es gibt eine Probeaufnahme von einem sehr jungen Jonathan Frakes, der für die Rolle von John Travolta in Welcome Back, Kotter vorspricht ... [lacht] Es ist so großartig.



Ich ließ das Videoteam eine spezielle Nachricht von der Sternenflotte zusammenstellen. Mitten in einer unserer Szenen erschien sie auf dem Bildschirm und wir spielten einfach das gesamte Vorsprechen für Welcome Back, Kotter ab, während er dort saß. Das war wirklich lustig.

Das größte von Geheimnis von Strange New Worlds ...

Zum Schluss noch die wichtigste Frage für mich: Was ist die besondere Zutat für Pikes Shampoo? Denn seine Haare sind unglaublich.

Ich glaube, in der Zukunft gibt es Nanoroboter, die all das am Morgen erledigen. Zum Glück habe ich meine eigenen Nanoroboter, die Haarabteilung. Und ich komme einfach rein, sehe furchtbar zerzaust aus, und gehe dann mit DIESEM Haar wieder raus.

Vielen Dank für das Gespräch!

Dieses Interview wurde gekürzt und verdichtet.

