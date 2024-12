Star Trek-Darstellerin Gates McFadden war in einer der schlechtesten Folgen dabei – die sie heute liebt

Als Dr. Crusher war Gates McFadden ein wichtiger Teil der Star Trek-Crew in Das nächste Jahrhundert. Eine der wenigen Folgen, die ihr gewidmet sind, gehört auch zu den seltsamsten.

Während Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert in den ersten beiden Staffeln noch um seine Identität rang, wurden die Folgen danach immer besser. Dadurch wurde die Serie zum absoluten Kult und brachte dem Star Trek-Franchise einen neuen Höhepunkt der Popularität. Trotzdem gab es immer wieder Folgen, die eher belächelt als gefeiert wurden.

Dazu gehört auch die 14. Folge der letzten Staffel, die gleichermaßen schlecht und kultig ist. In dieser lässt sich Dr. Beverly Crusher (Gates McFadden) auf eine Affäre mit einem Kerzengeist ein, der sich als technisches Gespenst entpuppt.

Dr. Crusher liebte einen Geist in Star Trek und Gates McFadden lacht sich schlapp

Die Folge Ronin (Originaltitel: Sub Rosa) gehört laut Fans und Kritiken zu den schlechtesten Folgen der gesamten Serie. Mit einer Bewertung von 4,8 hat sie die zweitschlechteste Bewertung auf IMDb und auch im Gesamtvergleich schneidet sie auf vielen Listen von Star Trek-Folgen schlecht ab. Das ist vor allem sehr schade für die Figur Dr. Crusher, denn sie ist der Hauptfokus der Episode. Insgesamt haben nur wenig Folgen von Das nächste Jahrhundert sie richtig in den Fokus gesetzt. Eine andere wichtige Folge für sie war in Staffel 4 - die 5. Folge mit dem Titel Das Experiment (Originaltitel: Remember Me) wurde wesentlich besser aufgenommen.

In einem Interview mit Trekmovie sprach Gates McFadden über ihren Podcast und wurde auch zu ihrem Gespräch mit Kate Mulgrew, bekannt als Captain Kathryn Janeway vom Raumschiff Voyager, befragt. Demnach hatte Mulgrew die Folge Ronin noch nicht gesehen und McFadden erklärte ihr den Plot. Offenbar hatte sie Spaß daran, an die Folge zurückzudenken.

Es macht einfach Spaß. Das Tolle ist, wie ich mich bei dieser Folge entwickelt habe. Denn ich finde sie jetzt urkomisch. Und das ist großartig, warum sollte man es nicht lustig finden, anstatt sich Sorgen zu machen?

Wie es scheint, denkt nicht nur McFadden so darüber. Selbst unter den Fans hat sich die Folge zu einer beliebten Katastrophe entwickelt.

Es ist zum richtigen Kult geworden ... Es hat also Spaß gemacht, es ihr [Mulgrew] zu erklären. Und sie hat gelacht. Ich meine, es ist lustig. Warum sollte es also nicht jeder tun? Es ist verrückt.

Auch wenn Ronin wahrscheinlich nie zu einem missverstandenen Meisterwerk erklärt wird, ist es doch schön zu wissen, dass Star Trek-Fans genug Humor besitzen, diese Episode zu würdigen. Und auch wenn eine der wenigen Folgen, die sich voll und ganz Dr. Crusher widmen, ihr nicht ganz gerecht werden, kann zumindest ihre Schauspielerin der Folge viel Freude abgewinnen.