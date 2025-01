Star Trek: Das sagt William Shatner über die anderen beiden Kirk-Darsteller

Nach William Shatner spielten auch Hollywood-Star Chris Pine und Serien-Kollege Paul Wesley den ikonischen Charakter Captain Kirk. Wie denkt das Original über seine Nachfolger?

Im Star Trek-Universum spielte William Shatner als Erster die Rolle des Captains James T. Kirk. Inzwischen hat er die Bekanntschaft seiner beiden Nachfolger Chris Pine und Paul Wesley gemacht – und teilt seine Meinung dazu mit.

"Ich wünschte nur, ich würde so gut aussehen": Star Trek-Star William Shatner über seine Kirk-Kollegen

Die Seite Screen Rant verwies 2024 auf Shatners Verbundenheit mit der Figur des Captain Kirk. Diese verkörperte Shatner 28 Jahre lang, bevor er in Star Trek VII - Treffen der Generationen den Serien-Tod starb – und nicht zurückkehrte. Dies gilt aber nicht für Kirk selbst.

In dem Reboot aus dem Jahr 2009 erfahren wir, dass Kirk in einer alternativen Zeitlinie nach wie vor am Leben ist – dargestellt von Chris Pine. In der jüngeren Serie Star Trek: Strange New Worlds wiederum sehen wir mit Paul Wesley eine jüngere Version von jenem Kirk, den Shatner ursprünglich verkörperte.

Shatner, inzwischen 93 Jahre alt, kann auf eine Filmkarriere zurückblicken, die mehr als siebzig Jahre dauerte. Dies nahm Regisseur Alexandre O. Philippe zum Anlass, mit William Shatner: You Can Call Me Bill eine Dokumentation zu drehen, die 2023 erschien. Thematisiert wurden hierbei auch die Performances von Paul Wesley und Chris Pine.

Tatsächlich blickt William Shatner wohlwollend auf seine Nachfolger:

Sie sind wunderbar. Ich wünschte nur, ich würde so gut aussehen wie sie und ihresgleichen, als Schauspieler.

Anscheinend hat Shatner die Fortsetzung seiner Rolle positiv aufgenommen.

So trafen sich die Kirks im echten Leben

Im Jahr 2011 hatte William Shatner mit The Captains eine eigene Dokumentation ins Leben gerufen, in der er Chris Pine persönlich zu seiner Rolle interviewte.

Seine Begegnung mit Paul Wesley wiederum war rein zufällig: Die beiden Schauspieler saßen während eines Fluges auf benachbarten Plätzen. Shatner nutzte die Gelegenheit, um dem Schauspiel-Kollegen zu seiner Darstellung zu beglückwünschen.