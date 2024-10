Star Trek: Die Borg sollten ursprünglich wie diese Tiere aussehen – und bekamen nur aus Geldmangel ihr jetziges Design

Die Borgs aus Star Trek sind berühmt für ihr unheimliches Aussehen. Dabei ist ihr heutiger Look nur aus Geldmangel entstanden – ursprünglich war eine Tierart als Vorbild gedacht.

Im Star Trek-Universum sind die Borgs kaum wegzudenken. Von der ersten Begegnung an werden die androiden Drohnen mit dem zerstörerischen Kollektivbewusstsein als Bedrohung eingeführt. Ihr unheimliches Aussehen ist dabei eines ihrer Markenzeichen.

Beinahe wären die Borg in Star Trek zu Insekten geworden

Das Grundkonzept der bedrohlichen Borgs – kämpferische Drohnen, die von dem Eroberungsdrang der Borg Queen gelenkt werden – erinnert über Umwege an die Struktur eines Bienenschwarms.

Wie Screenrant berichtet, bestand tatsächlich die ursprüngliche Idee darin, den Borgs ein Insekten-ähnliches Äußeres zu geben. Diese konnte dann aber nicht umgesetzt werden, da den Produzierenden von Star Trek schlichtweg das Geld dafür fehlte. So entstand das weniger kostenintensive Design, das wir heute mit der kriegerischen Spezies verbinden.

So gleichen die Borgs, die wir heute kennen, eher dem düsteren Zerrbild eines Menschen, die durch technologische Implantate verändert – oder aus Borg-Sicht – assimiliert wurden.



Für die Picard-Ära entwickelten die Borg eine besondere Bedeutung

Dies wird auf tragische Weise deutlich, als Captain Jean-Luc Picard in Star Trek VIII - Der erste Kontakt und den Episoden In den Händen der Borg und Angriffsziel Erde in der Serie Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert persönlich von der feindlichen Spezies gefangen genommen und vorübergehend in einen Borg verwandelt wird.



Ein weiteres Merkmal ist, dass die angriffslustigen Drohnen – ebenfalls von der ursprünglichen Idee eines Bienenschwarms inspiriert – von einer Königin kontrolliert werden. Besonders bekannt in dieser Rolle wurde die Schauspielerin Alice Krige. In dem Film Star Trek VIII - Der erste Kontakt hat sie ihren ersten Auftritt als Borg-Königin.

Die unheimliche Macht der Borg besteht in ihrer Ähnlichkeit mit den menschlichen Hauptfiguren. Das wird durch ihr Design unterstrichen. Dass ein ähnlich furchteinflößender Effekt entstanden wäre, wenn die Borgs in Insektenform aufgetreten wären, ist zu bezweifeln.