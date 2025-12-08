Star Trek-Fans können jetzt schon 4 Minuten der brandneuen Serie sehen – einen Monat vor Start

Nächsten Monat startet Star Trek: Starfleet Academy bei Paramount+. Schon jetzt könnt ihr volle vier Minuten aus der brandneuen Sci-Fi-Serie sehen.

In wenigen Wochen läuft Star Trek: Starfleet Academy an. Die neue Serie nimmt uns mit ins 32. Jahrhundert, wo Oscarpreisträgerin Holly Hunter als Captain Nahla Ake nicht nur die Sternenflottenakademie leitet, sondern gleichzeitig das Kommando über das dazugehörige Raumschiff USS Athena hat. Neben dem Serien-Trailer hat Paramount+ nun zur Feier der Convention CCXP in Brasilien einen vierminütigen Clip veröffentlicht.

Schaut jetzt 4 Minuten aus Star Trek: Starfleet Academy

Im Starfleet Academy-Ausschnitt startet Paul Giamatti als neuer Star Trek-Schurke Nus Braka einen großangelegten Angriff auf die USS Athena. Dabei verwendet er mehrere Sci-Fi-Tricks, die der Crew sichtbar zu schaffen machen: Zeitreise, programmierbare Materie und Photonentorpedos. Im Gespräch mit Captain Ake kommt dann heraus, dass die Angelegenheit persönlich zu sein scheint. Seht selbst:

Neben mehreren Student:innen der Sternenflottenakademie, um die es sich zum Großteil drehen wird, lässt sich in den vier Minuten auch ein alter Bekannter aus Star Trek: Raumschiff Voyager blicken. Der Holo-Doktor, gespielt von Robert Picardo, bringt in dem Video ein paar verletzte Studierende in Sicherheit.

Starfleet Academy rückt die Studis ins Zentrum

Dass es in der neuen Star Trek-Serie aber nicht nur um wiederkehrende Altstars und eingesessene Oscarpreisträgerinnen gehen wird, macht das jüngste Poster zur Serie deutlich. Darauf zu sehen ist der junge, hoffnungsvoll dreinblickende Sternenflottennachwuchs: Karim Diane als Klingone Jay-Den Kraag, Kerrice Brooks als Series Acclimation Mil, George Hawkins als Khionianer Darem Reymi, Bella Shepard als Admiralstochter Genesis Lythe, Sandro Rosta als Mensch Caleb Mir und Zoë Steiner als Betazoidin Tarima Sadal.

Wie TrekMovie schreibt, handelt es sich bei dem Postermotiv mit mehreren Personen in einem Haufen um eine sogenannte "people pile", die es schon als ähnlich arrangierte Bilder zu älteren Serien wie Friends, Queer as Folk oder Sex and the City gab. Vielleicht liest man deshalb auch schon ab und zu den Gag Star Trek 90210, im Bezug auf das damalige Teenformat Beverly Hills, 90210.

Wann startet Star Trek: Starfleet Academy?

Das neue Star Trek: Starfleet Academy geht am 15. Januar 2026 mit den ersten beiden Episoden der 1. Staffel bei Paramount+ online. Insgesamt wird die Season zehn Folgen haben und eine weitere Season ist der Serie auch längst sicher.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

