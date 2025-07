Neue Star Trek-Serie befördert oft übersehenes Crew-Mitglied nach 30 Jahren zum Admiral

Jahrelang wurde eine Figur aus Star Trek: Raumschiff Voyager bei Beförderungen übergangen. Laut Starfleet Academy-Trailer hat sie es aber bis zum höchsten Rang der Sternenflotte geschafft.

Star Trek: Raumschiff Voyager lief ab 1995 sieben Staffeln lang, in denen unter dem Kommando von Captain Janeway (Kate Mulgrew) so einiges passierte. Eine Sache, die aber kein einziges Mal stattfand, war eine Beförderung für Harry Kim (Garrett Wang). So blieb der ewige Fähnrich für den gesamten Lauf der Serie der liebenswürdige Grünschnabel der Crew, der nicht selten als Sci-Fi-Damsel in Distress entführt wurde oder anderweitig gerettet werden musste.

Die neue Serie Star Trek: Starfleet Academy kompensiert diesen Umstand jetzt mit einem Easter Egg im Trailer – und schießt damit vielleicht ein wenig über das Ziel hinaus.

Neue Star Trek-Serie Starfleet Academy macht Voyager-Fähnrich Harry Kim zum Admiral

Im ersten Trailer zur kommenden Serie Starfleet Academy sind zahlreiche Referenzen auf klassische Star Trek-Namen zu finden. Der James T. Kirk Pavilion etwa oder ein Display mit der Überschrift "Das Schicksal von Ben Sisko". Kein Moment sorgte jedoch für so viel Aufsehen, wie eine Wall of Fame mit bekannten Namen aus dem Sci-Fi-Franchise, die Harry Kim mehr als nur eine längst überfällige Beförderung zuspricht. Die geschichtsträchtige Wand führt den Voyager-Fähnrich als "Admiral Harry S.L. Kim" auf. Seht selbst:

Damit brachte es Harry laut der fragwürdigen Easter Egg-Wand weiter als Captain William Riker (Jonathan Frakes), der eigentlich ebenfalls Admiral wurde, oder Nog (Aron Eisenberg) aus Star Trek: Deep Space Nine, der nur zum Lieutenant wurde und trotzdem einen Platz unter den legendären Namen verdient? So richtig viel Sinn ergibt das alles nicht innerhalb des Universums, wenn man vom Wiedererkennungswert für Fans absieht.

Für Harry Kims überraschend erfolgreiche Karriere gibt es immerhin noch den Verweis auf das Raumschiff Voyager-Serienfinale. In dessen alternativer Zukunft, die von einer zeitreisenden Janeway zunichte gemacht wird, sehen wir Harry immerhin als Captain, was nicht allzu weit vom Admiral entfernt ist.

Hier der Starfleet Academy-Trailer von der San Diego Comic-Con:

Star Trek: Starfleet Academy - S01 Teaser Trailer (English) HD





Star Trek: Starfleet Academy kommt 2026 auf uns zu

Vielleicht sind der Sternenflotte in all den Jahren die Daten etwas durcheinandergekommen. Schließlich spielt Star Trek: Starfleet Academy nicht nach Star Trek: Picard im 24. Jahrhundert, sondern in der weit entfernten Zukunft der späteren Star Trek: Discovery-Staffeln im 32. Jahrhundert. Zu dieser Zeit öffnet die Akademie der Sternenflotte erneut ihre Tore in San Francisco. Captain Nahla Ake (Holly Hunter) leitet die Bildungseinrichtung und hat gleichzeitig das Kommando über das dazugehörige Raumschiff USS Athena.

Weitere Rollen haben neben zahlreichen Kadett:innen unter anderem Tig Notaro als Jett Reno, die wir bereits aus Discovery kennen, Paul Giamatti als Klingonen-Hybrid Nus Braka und Robert Picardo Holo-Doktor vom Raumschiff Voyager, der 900 Jahre später Dozent an der Sternenflotten-Akademie ist.

Anfang 2026 kommt Star Trek: Starfleet Academy zu Paramount+, ein genaues Datum wurde noch nicht kommuniziert.