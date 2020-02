Star Trek Picard-Logikfehler: Fans haben großen Twist gar nicht bemerkt

In Folge 3 von Picard sorgt eine Szene für Diskussionen. Ist den Machern ein schwerer Fehler unterlaufen? Oder steckt ein großer Story-Twist dahinter?

Achtung, möglicher Spoiler zu Picard (!): Trekkie-Fans werden derzeit mit Star Trek: Picard bestens versorgt. Nicht nur dass ihr geliebter Patrick Stewart aus The Next Generation endlich wieder das Kommando hat - überhaupt das zuletzt nicht gerade vor Leben sprühende Star Trek-Franchise läuft wieder auf Hochtouren.

Sogar das umstrittene Kino-Reboot von 2009 erstrahlt nun in neuem Glanz, da die neue Amazon-Serie einige Logikfehler ausbügelt. Nun unterläuft Picard aber plötzlich selbst so ein Schnitzer, der keinen Sinn ergibt. Oder wurde dieser ganz bewusst gesetzt?

Krasser Logikfehler? Vulkanier brauchen keinen Sonnenschutz

In Folge 3 sehen wir die Vulkanierin Commodore Oh (Tamlyn Tomita), die den Sicherheitsdienst der Sternenflotte leitet. Auffällig ist dabei die Sonnenbrille, die sie trägt.

Trekkies runzeln hier direkt mit der Stirn. Denn Vulkanier brauchen doch gar keine Sonnenbrille! Auf ihrem Heimatplaneten Vulkan scheinen nämlich gleich drei Sonnen, wodurch das Volk sich mit der Zeit an diese enorme Strahlenbelastung angepasst hat. Vulkanische Augen verfügen deshalb über eine Art Schutzmechanismus, durch den die inneren Augenlider das Licht der Sonne abschwächen.

Auch wenn es in der Picard-Szene schön sonnig ist, macht es wenig Sinn, dass Commodere Oh eine Schutzbrille trägt. Böser Logikfehler? Womöglich steckt deutlich mehr dahinter.

Darum könnte die Szene einen großen Twist verraten

Showrunner Michael Chabon stellte sich auf Instagram einem FAQ der Zuschauer und die bemerkten das Detail auch. Ein Fan stellte sogar die Theorie vor: Oh ist gar keine Vulkanierin! In Wirklichkeit handelt es sich bei ihr um einen Androiden. Weil die aber ein anderes Verhalten beim Blinzeln an den Tag legen, muss dieser hier eine Brille zur Tarnung tragen.

Offensichtlicher ist jedoch, dass Oh in Wahrheit keine Vulkanierin, sondern eine Romulanerin ist. Diese sehen den Vulkaniern ähnlich und stammen von diesen ab. Über die Jahrhunderte änderte sich die Physiologie der Romulaner. Unter anderem haben viele Romulaner auch keine inneren Augenlider mehr. So liegt es nahe, dass Commodore Oh eine verdeckte Agentin des Tal Shiar oder gar des Zhat Vash ist.

Der große Twist der ersten Staffel könnte damit schon verraten worden sein. Es bleibt spannend, wie die Serie die Szene auflösen wird. Jeden Freitag erscheint eine neue Episode von Picard auf Amazon Prime Video.



Was glaubt ihr? Was steckt hinter der Vulkanierin mit der Sonnenbrille in Star Trek: Picard?