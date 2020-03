Star Trek: Picard - Trailer zum Finale verspricht epische Weltraum-Schlacht

Die Vorschau auf das Finale der 1. Staffel Star Trek: Picard verspricht eine epische Weltraumschlacht mit den Romulanern. Kann Jean-Luc Picard das Massaker noch verhindern?

Achtung, Spoiler zu Star Trek - Picard: Nach zahlreichen Umwegen konnte Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) zuletzt endlich das Rätsel um den Konflikt zwischen Romulanern und synthetischen Lebensformen entschlüsseln. Nun steuert die 1. Staffel von Star Trek: Picard auf ein fulminantes Ende zu, in dem nichts weniger als die Zukunft der Galaxis auf dem Spiel steht.



Die finale Episode von Staffel 1 trägt den Titel Et in Arcadia Ego, Teil 2. Darin steht eine verheerende Schlacht zwischen den Romulanern und den Androiden bevor. Und Soji muss eine Wahl treffen, die das Schicksal beider Völker entscheidet.

Weltraum-Bombast: Das Finale von Picard verspricht viel

Im ersten Teil der finalen Doppelfolge gelang Jean-Luc auf den Planeten Coopelius, auf dem die Androiden nach ihrer Verbannung Zuflucht fanden. Auch ein den Star Trek-Fans bekanntes Gesicht sorgte bei Picard für Freude. Die Idylle währt aber nicht lang, denn die Romulaner bzw. die Zhat Vash sind bereits auf dem Weg, um alle synthetischen Lebewesen zu zerstören.

© CBS All Access Star Trek: Picard

Wie Picard erfuhr, gibt es eine düstere Prophezeiung, die die Vernichtung allen biologischen Lebens durch Androiden voraussagt. Und ausgerechnet Soji soll als sogenannte Zerstörerin diese Apokalypse heraufbeschwören. Die Erwartungen an das Staffelfinale könnten nicht höher sein.

Und der Trailer zum Staffelfinale verspricht tatsächlich großes. So wird ein epischer Angriff der Romulaner auf Coppelius angedeutet, der durch die zerstörerischen Weltraum-Orchideen abgewehrt wird. Die Androiden sehen aber nicht tatenlos zu.

© CBS All Access Star Trek: Picard

Denn nun versuchen sie eine Jahrtausende alte Rasse von synthetischen Lebensformen zu kontaktieren, die nur darauf warten alles biologische Leben zu vernichten. Kann Picard seinen Schützling Soji noch überzeugen, die richtige Wahl zum Wohle der Galaxis zu treffen? Und welche Überraschungen hält die Star Trek-Serie zum Finale noch für uns bereit? Vielleicht ein Gastauftritt der Enterprise?

Star Trek: Picard - Trailer zu Staffel 1 Folge 10

Star Trek Picard - S01E10 Promo-Trailer (English) HD

Die Picard-Folge Et in Arcadia Ego, Teil 2 erscheint hierzulande am 27. März 2020 bei Amazon Prime Video. Sie ist das Finale der 10-teiligen 1. Staffel.

Was erhofft ihr euch von der letzten Folge von Star Trek: Picard Staffel 1?