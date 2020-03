Picard ist super - und genau die Serie, die Star Trek jetzt braucht

Die anfängliche Begeisterung einiger Fans über Star Trek: Picard weicht dem Frust über Änderungen gegenüber Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert. Zu Unrecht, wie ihr hier lesen könnt.

Star Trek: Picard läuft bereits seit einigen Wochen auf Amazon Prime - und spaltet mittlerweile die Star-Trek-Community, die sich nach dem Release der ersten Episode zunächst noch in ihrer Begeisterung über die Rückkehr Picards einig gewesen war.



Ein Kritikpunkt, den besonders langjährige Fans des Franchise und insbesondere Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert (OT: The Next Generation) anbringen, lautet, dass sich Star Trek Picard zu weit von Das nächste Jahrhundert und dessen Prämisse entfernt. Aber muss das wirklich schlecht sein? Ich finde: nein.



Star Trek: Picard vs. Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert

Die neue Serie orientiert sich in vielerlei Hinsicht an den ersten Weltraumreisen mit Picard und seiner Crew: Beide Serien eröffnen unangenehme und grundlegende humanistische Fragen. Sie stellen einen diplomatischen Picard in den Mittelpunkt und bieten eine faszinierende Zukunftsvision.



Trotzdem geht Star Trek: Picard im Vergleich zu Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert in einigen Punkten andere Wege - und das ist meiner Meinung nach auch nötig, damit die Serie heutzutage immer noch funktionieren kann. Denn die aktuelle Serie stellt zwar ebenfalls die Frage nach dem Was-wäre-wenn, baut sie aber auf der Annahme auf, dass die Idee der Förderation und der Sternenflotte als humanistischer Utopie brüchig wird, Risse bekommt und von innen heraus bedroht wird.



Star Trek: Picard - Was ist der Reiz der Serie?

Dass die neue Serie damit vermeintlich ein zentrales Konzept von Das nächste Jahrhundert (a.k.a. TNG) infrage stellt, stößt einigen Fans sauer auf. Zugegeben, die Antworten, die Star Trek: Picard für die Aushöhlung der humanistischen Werte innerhalb der Förderation liefert - nämlich eine Form von Korruption - wirken zum Teil etwas ideenlos und plump.



Es mag für TNG-Fans zunächst schwer vorstellbar erscheinen, dass sich eine Organisation wie die Förderation einfach so korrumpieren lässt, wie es in Star Trek: Picard offensichtlich passiert sein muss. Aber genau das übt auf mich den besonderen Reiz der Serie aus, weil sie - als Allegorie auf die politischen Verhältnisse der Gegenwart - illustriert, wie brüchig Bündnisse sein können und wie schnell sich Menschen (oder im Fall von Star Trek: Picard andere menschenähnliche Wesen) von Hass, Rache, Gier und anderen vergleichbaren persönlichen Motiven leiten lassen.



Star Trek: Picard und Das nächste Jahrhundert teilen sich eine Prämisse



Genau deshalb wirkt die Behauptung, Star Trek Picard verrate die Ideen und das ursprüngliche Konzept von Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert, auf mich wie ein Trugschluss. Denn die zentrale Prämisse von TNG und auch anderer Star Trek-Serien bestand und besteht weniger darin, die Sternenflotte und die Förderation als perfekte Utopie darzustellen.



Diese Utopie stellt zwar einen wesentlichen Teil der Hingergrundgeschichte von Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert dar, bildet aber nicht die essentielle Grundlage von Star Trek, als die manche Fans sie ansehen möchten. Stattdessen beschäftigen sich Star Trek und eben auch TNG mit philosophischen und politischen Fragen wie dem Wert von menschlichem und außerirdischem Leben oder Ideen des Völker- und Kriegsrechts.

Star Trek: Picard ist die Weiterentwicklung von Das nächste Jahrhundert

Star Trek: Picard wirkt auf mich deshalb insgesamt wie eine konsequente Weiterentwicklung von Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert. Das Konzept bleibt gleich: Beide Serien kommentieren allegorisch ihre jeweilige Gegenwart.



Aber Star Trek: Picard hievt dieses Konzept in die Gegenwart des Jahres 2020, indem die Serie die Möglichkeit zulässt, dass die Utopie einer friedliebenden und humanistischen Organisation wie der Förderation und der Sternenflotte scheitern kann. Und genau das hätte TNG ebenso getan, wenn sie erst jetzt erschienen wäre.



Podcast für Sci-Fi-Fans: Warum The Expanse genial ist

Wir gehen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber - auch bei Spotify - dem Hype um Amazons Sci-Fi-Liebling The Expanse auf den Grund:

Neben zahlreichen Argumenten, warum wir The Expanse in den Sci-Fi-Olymp heben, gehen wir kurz auf die Ähnlichkeiten von The Expanse zu Game of Thrones ein - von der Ähnlichkeit von Holen zu Jon Snow bis hin zu den politischen Ränkespielen.



Was haltet ihr von Star Trek: Picard?