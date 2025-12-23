Star Trek-Star schlug William Shatner beim Dreh bewusstlos und die Crew bekam einen Lachanfall

William Shatner ist eine amtliche Star Trek-Legende. Am Set eines Films musste er aber einen ebenso schmerzhaften wie peinlichen Moment über sich ergehen lassen, erinnert sich ein Co-Star.

Die Star Trek-Filmreihe ist ein bunter Sci-Fi-Strauß, bestehend aus sehr unterschiedlichen Streifen von schwankender Qualität. An Star Trek VII - Treffen der Generationen scheiden sich die Geister etwas, aber worin sich die meisten Fans einig sind: William Shatner hätte bei seinem letzten Auftritt als James T. Kirk eine bessere Abschlussmission und vor allem eine bessere Todesszene verdient gehabt.

Aber nicht nur Kirk im Film, sondern auch Shatner am Set musste für Star Trek 7 einiges einstecken, wie sich jetzt Filmschurke und Co-Star Malcolm McDowell erinnert.

Star Trek-Schurke Malcolm McDowell pustete William Shatner am Set von Treffen der Generationen die Lichter aus

McDowell, den man damals längst aus Caligula oder Uhrwerk Orange kannte, spielte den in Treffen der Generationen den Filmschurken Dr. Soran. Einen El-Aurianischen Wissenschaftler, der ein ganzes Sonnensystem zu opfern bereit ist, um den geheimnisvollen Nexus auf seinem Weg durch das All umzuleiten – nur um selbst wieder in dessen perfekte Traumwelt abtauchen zu können.

Im Showdown mit Admiral Kirk und Captain Picard (Patrick Stewart) geben sich die älteren Herren dann sehr B-Movie-mäßig mit faltigen Fäusten auf die Mütze. Dabei kam es während der Dreharbeiten zu einem martialischen Missgeschick, wie Malcolm McDowell sich jüngst im Interview mit Empire Magazine erinnerte (via SlashFilm ). So sagte er über die Zusammenarbeit mit Shatner:

Es gab einen Moment, an dem wir diesen Kampf drehten, da ging er nach links statt nach rechts, und ich habe ihn kalt erwischt, er fiel auf diese Plattform und war außer Gefecht. Und etwa hundert Leute drehten sich weg und alles, was ich sah, waren viele hoch- und runtergehende Schultern. Die Leute versuchten, das Lachen zu unterdrücken. Er kam sofort wieder zu sich und gab mir die Schuld.

Trotzdem waren sich die beiden Schauspieler danach wohl noch wohlgesonnen. Woher wir das zu wissen glauben? Wenn William Shatner etwas oder jemand missfällt, nimmt er meistens kein Blatt vor den Mund. Erst neulich offenbarte der mittlerweile 94-Jährige, für wie dumm er die Oberste Direktive der Sternenflotte hält. Immerhin scheint er aber eine positive Meinung von den anderen beiden Kirk-Darstellern zu haben, die seit seinem letzten Auftritt in seine Fußstapfen getreten sind.

MacDowell wiederum leitete seine Knock-Out-Anekdote mit folgenden Worten ein: "Oh Gott, ich habe den Mann verehrt. Er ist absolut albern, aber er hat mich richtig zum Lachen gebracht." Klingt auch eher nach einer positiven Erinnerung. Und wer kann schon von sich behaupten, sowohl Captain Kirk, als auch William Shatner ausgeknipst zu haben?

Wo kann man Star Trek 7 streamen?

Falls ihr jetzt die harte Arbeit sehen wollt, die in Star Trek VII - Treffen der Generationen geflossen ist, findet ihr das Sci-Fi-Sequel bei mehreren Streaming-Anbietern: Paramount+ hat den Film natürlich, aber auch bei Sky Go und WOW, MagentaTV sowie dem Amazon-Kanal Galactic Stream ist der Film im Abo enthalten.