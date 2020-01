Star Wars 9: Macherin enthüllt 3 nachträglich ergänzte Szenen

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers wurde während seiner Produktion mehrmals umgebaut. Nun kennen wir drei Szenen, die erst sehr spät in den Film eingefügt wurden.

Wie jeder große Hollywood-Blockbuster durchlief auch Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers den Prozess nachträglicher Dreharbeiten. Nicht selten passiert es, dass den Filmemachern später beim Schnitt diverse Unstimmigkeiten auffallen. Durch sogenannte Reshoots können diese Momente dann verbessert und manche Szenen neu gedreht werden. Drei dieser Szenen kennen wir nun.

Selbst wenn im Lauf der Zeit vermutlich noch viel mehr Dinge in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers verändert wurden, benennt Maryann Brandon, die zusammen mit Stefan Grube für den Schnitt des Films verantwortlich war, im Podcast The Art of the Cut (via Collider) drei konkrete Szenen, die in der ursprünglichen Fassung des Films nicht genau in dieser Form vorhanden waren.

Achtung, es folgen Spoiler zu Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers:

Überarbeitet wurde die Begegnung zwischen Rey und Luke auf Ahch-To. Es ist davon auszugehen, dass eine ähnliche Version dieser Szene bereits zuvor existierte. Nachträglich wurde Brandons Aussage zufolge der Dialog geändert.



auf Ahch-To. Es ist davon auszugehen, dass eine ähnliche Version dieser Szene bereits zuvor existierte. Nachträglich wurde Brandons Aussage zufolge der Dialog geändert. Ergänzt wurde eine Szene zwischen Rey und Poe , die gleich zu Beginn des Films stattfindet, wenn der Millennium Falcon auf der Rebellen-Basis landet. Hiermit sollte der Humor des Films gesteigert werden.

, die gleich zu Beginn des Films stattfindet, wenn der Millennium Falcon auf der Rebellen-Basis landet. Hiermit sollte der Humor des Films gesteigert werden. Reys Einführung, wenn sie in der Luft mit den Steinen um sich herum schwebt, wurde ebenfalls ergänzt, zusammen mit der nachfolgenden Szene, die sie sich mit Leia teilt. Dafür wurde nicht verwendetes Material aus Episode 7 genutzt.

Besonders interessant ist, dass zwei der Szenen im ersten Akt des Films auftauchen. Hier hatten J.J. Abrams und sein Team offenbar die größten Probleme, um einen stimmigen Einstieg in die nachfolgende Geschichte zu finden. Collider erwähnt zudem, dass eine frühere Version von Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers mit einer erweiterten Szene des Flashbacks mit Luke und Leia hätte beginnen sollen.

Hierbei handelt es sich allerdings um keine offiziell bestätigte Aussagen. Collider bezieht sich stattdessen auf Quellen mit Wissen um die Produktion. Das würde zumindest erklären, warum gerade zu Beginn von Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers neue Szenen eingefügt wurden, die erst im Rahmen der Reshoots entstanden sind.

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers läuft seit dem 18. Dezember 2019 im Kino.

Wie haben euch die genannten Szenen in Star Wars 9 gefallen?