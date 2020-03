Star Wars 9: Neuster Fanliebling sollte ursprünglich ganz anders aussehen

Babu Frik ist einer der heimlichen Helden von Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers. Ursprünglich sollte die inzwischen zum Fanbliebling avancierte Figur ganz anders aussehen.

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers vollendete nicht nur die Skywalker-Saga, sondern führte auch diverse neue Figuren in das Star Wars-Universum ein. Da wäre etwa die von Keri Russell verkörperte Zorii Bliss oder Naomi Ackies Jannah. Die Fans waren vor allem von einem Neuankömmling in der weit, weit entfernten Galaxis begeistert: Babu Frik.



Interessiert ihr euch für ein Abo bei Disney+ ? Unter dem Link könnt ihr euch informieren und ein Abo abschließen. Es handelt sich um einen Affiliate-Link. Mit einem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Mit einem begeisterten "Hey-Heeeeey" entzückte der drollige Droidenschmied, der auf dem Planeten Kijimi sein Lager aufgeschlagen hat und in einer entscheidenden Szene des Films in Erscheinung tritt. Wie Collider in einem Interview mit Maskenbildner und Spezialeffektkünstler Neal Scanlan herausgefunden hat, sollte Babu Frik ursprünglich ganz anders aussehen.

Babu Frik war ursprünglich ein Medium in Star Wars 9

Zwar existierte in J.J. Abrams' Episode 9-Version von Anfang an die Idee eines kleinen Wesens, das eine wichtige Rolle in der Handlung einnehmen soll. Zu Beginn war Babu Frik jedoch als Medium gedacht:

[Babu Frik] wäre fast eine Art Medium geworden. Ursprünglich ging Rey zu Babu, um an Informationen zu gelangen, und er hätte sich in einer Umgebung wiedergefunden, die speziell auf seine Größe zugeschnitten ist. Als wir angefangen haben, Babu zu designen - Ivan Manzella hat ihn entworfen -, war er ganz anders gekleidet als im fertigen Film.

© Disney Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers

Weiter führt Neal Scanlan aus, dass für die Umsetzung von Babu Frik zuerst nur praktische Effekte angedacht waren. Dargestellt von einem Puppenspieler sollte sich die Figur in einer extra für sie geschaffenen Umgebung bewegen, was durchaus Erinnerungen an Yoda und das Dagobah-Set in Das Imperium schlägt zurück weckt.

Mehr Computereffekte für Babu Frik in Star Wars 9

Schlussendlich wurde die Rolle von Babu Frik im Lauf der Vorproduktion verändert, sodass die finale Form erst ein paar Wochen vor Drehbeginn fertig war. Laut Neal Scanlan war der Vorlauf dennoch ausreichend, um die Figur zu erstellen, bei der deutlich mehr CGI zum Einsatz kam als anfangs geplant. Das ermöglichte Scanlans Team mehr Freiheiten, Babu Frik in die Handlung des Film zu integrieren.

Als sich die Geschichte entfaltete, erkannten wir, dass es viel komplizierter werden würde, also haben wir auf CG zurückgegriffen. Dadurch hatten wir ein größeres Maß an Freiheit, um [Babu Frik] zum Leben zu erwecken und ihn auf die Weise auftreten zu lassen, wie es J.J. [Abrams] für die Szene mit C-3PO vorgesehen hatte.

Disney hat besagte C-3PO-Szene bereits veröffentlicht. Nun dürfen wir gespannt sein, ob in Zukunft noch Design-Entwürfe der früheren Babu Frik-Version auftauchen werden. Möglicherweise versteckt sich eine Skizze in der Concept-Art-Sammlung The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker von Phil Zostak.

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers erscheint am 17. April 2020 als Download. Am 30. April 2020 folgt die Veröffentlichung auf Blu-ray und DVD.

Hättet ihr den alternativen Babu Frik lieber in Star Wars 9 gesehen?