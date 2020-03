Star Wars 9-Blu-ray: Das Vermächtnis der Skywalker ist ein echter Bonus für Fans

Die Heimkinoveröffentlichung von Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers wartet mit der Making-of-Doku Das Vermächtnis der Skywalker auf. Wir haben die ersten 10 Minuten für euch.

Es dauert nicht mehr lange, bis Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers fürs Heimkino erscheint. Bereits ab dem 17. April 2020 ist das abschließende Kapitel der Skywalker-Saga als Download erhältlich. Am 30. April 2020 folgt dann die Veröffentlichung auf Blu-ray, Blu-ray 3D, 4K UHD Blu-ray und natürlich auf DVD. Besonders auf ein Special-Feature sind wir dabei gespannt.



Wie schon bei den vorherigen Teilen der Sequel-Trilogie, wartet auch die Heimkinoveröffentlichung von Episode 9 mit einer Making-of-Doku auf. Diese hört auf den Titel Das Vermächtnis der Skywalker (im Original The Skywalker Legacy) und umfasst eine Laufzeit von rund zwei Stunden. Nun wurden die ersten zehn Minuten veröffentlicht, die ihr euch nachfolgend im Artikel sowie oben im Player anschauen könnt.

Making-of-Doku zu Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers

Der Einstieg in Das Vermächtnis der Skywalker schlägt den Bogen zur Originaltrilogie und entführt uns u.a. ans Set von Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Danach springen wir in die Gegenwart, wo J.J. Abrams mit seiner Crew die Dreharbeiten von Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers stemmt. In diesem Zuge kommen auch Daisy Ridley, John Boyega und Oscar Isaac zu Wort.

Star Wars The Rise of Skywalker - Featurette Legacy Documentary (English) HD

Einen allzu kritischen Blick auf die Entstehungsgeschichte von Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers sollten wir allerdings nicht erwarten. Bereis bei Episode 7 entpuppte sich Die Geheimnisse hinter Das Erwachen der Macht: Eine cineastische Reise eher als nostalgisch angehauchter Streifzug anlässlich der Rückkehr der Sternensaga. Deutlich spannender gestalteten sich dagegen die Einblicke, die Der Regisseur und der Jedi gewährte.

Das komplette Bonusmaterial der Star Wars 9-Blu-ray

Gelöschte Szenen gibt es dieses Mal keine zu entdecken. Abseits der Making-of-Doku setzt sich das Bonusmaterial von Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers aus den folgenden Inhalten zusammen:

Die Speeder-Jagd auf Pasaana: Hier geht es um die Entstehung der Verfolgungsjagd auf Pasaana mit Rey, Finn und Co.



Dreharbeiten in der Wüste: Dieses Featurette beschäftigt sich mit der Welt von Pasaana und wie diese zum Leben erweckt wurde.

Warwick & Sohn: Mit Warwick Davis kehrte in Episode 9 ein allzu vertrautes Gesicht der Star Wars-Familie zurück, dieses Mal zusammen mit seinem Sohn Harrison.

D-O: Schlüssel zur Vergangenheit: Alles über den neusten Droiden im Star Wars-Universum erfahrt ihr in diesem Featurette.

Die Kreaturen: Was wäre Star Wars nur ohne die vielen Kreaturen? Das letzte Featurette zeigt uns die faszinierenden Geschöpfe von Episode 9.



Für Apple-TV-Nutzer warten weitere Special-Features, die sich unter anderem mit der erneut von John Williams komponierten Filmmusik beschäftigen.

Wann kommt Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers zu Disney+?

Am 24. März 2020 startet Disney+ in Deutschland und wartet mit fast allen Filmen und Serien auf, die zum neuen Star Wars-Kanon gehören. Das Skywalker-Finale hingegen wird erst im Sommer auf dem Streaming-Dient veröffentlicht.



