Star Wars: Besonders realistisches Lichtschwert von Rey Skywalker jetzt neu zum Kaufen

Der Online-Händler Zavvi bietet ein neues Star-Wars-Lichtschwert aus der Force-FX-Elite zum Kaufen an: die gelbe Klinge von Rey Skywalker. Das Sammlerstück punktet mit besonderem Realismus.

Die Lichtschwert-Replika von Hasbro aus der Force-FX-Serie gelten bei Star-Wars-Fans als Goldstandard in Sachen Originaltreue und Realismus. Die Klinge von Rey Skywalker gab es bislang aber nur in der hellblauen Trainings-Version der angehenden Jedi.



Jetzt hat Hasbro die im Jahr 2020 gestartete Force-FX-Elite-Serie um ein zusätzliches Modell erweitert, nämlich Reys gelbes Lichtschwert. Diese Serie umfasste bislang nur die Schwerter von Kylo Ren, Darth Revan, Imperator Palpatine und Ahsoka Tano sowie eine besondere Mandalorianer-Variante. Seit neuestem gibt es auch Reys gelbes Jedi-Lichtschwert als Force-FX-Version zu kaufen.

Lichtschwert kaufen: Star Wars The Black Series Rey Skywalker Force FX Elite

Hasbros Force-FX-Elite-Modellreihe legt den Fokus auf ein hohes Maß an Originaltreue und Realismus. Das Lichtschwert von Rey Skywalker aus der Black Series eignet sich deshalb primär als Dekoobjekt und Sammlerstück, aber nicht für echte Duelle.



Was ist das Besondere an Force-FX-Elite-Lichtschwertern? Hasbro betont, dass Lichtschwerter der Force-FX-Elite-Serie durch verbesserte LEDs und Soundeffekte die realistischsten Force-FX-Lichtschwerter seien. Reys gelbes Lichtschwert verfügt zusätzlich über eine einzigarte "Twist to Ignite"-Funktion, durch die sich das Lichtschwert beim Drehen der Klinge automatisch einschaltet.



* Preis: 301,99 Euro

Material: detailgetreue Nachbildung aus Metall und Acrylic mit einer Stoffummantelung am Griff



Besondere Features: Soundeffekte, Twist-to-Ignite, Blaster-Abwehr-Effekt, Battle-Clash-Effekt, Geschmolzene-Klinge-Effekt (aktivierbar über den Griff)

Deko-Optionen: Ständer enthalten, Klinge abnehmbar

Gewicht: 500 Gramm

Reys gelbes Lichtschwert ist ab sofort bei dem Online-Händler Zavvi vorbestellbar. Eine Auslieferung soll laut Angaben auf der Webseite des Versandhauses ab dem 31. Juli 2022 erfolgen.

