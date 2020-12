Star Wars-Helme für jeden Fan: Darth Vader, Boba Fett und Luke Skywalker

In Star Wars tummeln sich viele ikonische Figuren, die Helme tragen, angefangen bei Darth Vader bis hin zu Boba Fett. Und das Beste ist: Die Helme gibt es auch für jeden Fan.

Auf der Suche nach Geschenktipps für Star Wars-Fans haben wir vier tolle Helme ausfindig gemacht. Den Anfang macht Boba Fetts Kopfbedeckung, darüber hinaus folgen Darth Vader, Luke Skywalker und der Helm eines Stormtroopers.

Boba Fetts Helm aus der Star Wars-Saga

Seit der 2. Staffel von The Mandalorian ist Boba Fett wieder in aller Munde. Der Kopfgeldjäger konnte seinem Schicksal in der Sarlacc-Grube entkommen und unterstützt nun Din Djarin bei seinem Abenteuer in der weit entfernten Galaxis.

Boba Fetts Helm bei Amazon kaufen *

* Preis: Rund 130 Euro

Darth Vaders angsteinflößender Helm

Der ikonischste Star Wars-Helm gehört Darth Vader. Seit seinem ersten Auftritt in Krieg der Sterne ist die angsteinflößende Maske nicht mehr aus der Sternensaga wegzudenken. Jetzt könnt ihr euch selbst als Sith-Lord verkleiden.

Darth Vaders Helms bei Amazon kaufen *

* Preis: Rund 115 Euro

Luke Skywalkers cooler Pilotenhelm

Die meiste Zeit über sehen wir Luke Skywalker in der Star Wars-Saga ohne Helm. Wenn er sich aber in das Cockpit seines X-Wings schwingt oder mit einem Snowspeeder über die Eisoberfläche von Hoth fliegt, ist sein unverkennbarer Pilotenhelm immer dabei.

Luke Skywalkers Helm bei Amazon kaufen *

* Preis: Rund 110 Euro

© Luke Skywalker im Snowspeeder-Cockpit Disney/20th Century Studios

Der klassische Stormtrooper-Helm

Ein Helm darf bei all diesen Star Wars-Helmen natürlich nicht fehlen: Der klassische Stormtrooper-Helm. Er gehört zur DNA des Franchise und existiert in unzähligen verschiedenen Variationen. Nachfolgend findet ihr die Rogue One-Version.

Den Stormtrooper-Helm bei Amazon kaufen *

* Preis: Rund 100 Euro

Das besondere an den vorgestellten Star Wars-Helmen ist, dass sie für eine immersive Erfahrung sorgen. Sprich: Ihr zieht die Helme nicht einfach nur auf und fertig. Stattdessen warten diese mit authentischen Details auf, um euch das Gefühl zu geben, als würdet ihr wirklich in die weit entfernte Galaxis abtauchen.

So imitiert der Darth Vader-Helm etwa die Atemgeräusche des Star Wars-Bösewichts, während der Stormtrooper-Helm mit einem Stimmenverzerrer aufwartet. Als Boba Fett könnt ihr von dem Visier des Helms Gebrauch machen. Bei Luke Skywalkers Helm ist zudem die Kommunikation mit R2-D2 möglich.

Noch mehr Star Wars-Geschenkideen

Falls ihr darüber hinaus weitere Star Wars-Geschenkideen sucht: Wir stellen verschiedene Versionen der Baby Yoda-Puppe vor, die es aktuell bei Amazon zu kaufen gibt. Eine ganz besondere Empfehlung ist The Star Wars Archives: 1999-2005 von Paul Duncan. Das Behind the Scenes-Buch taucht in die Entstehung der Prequel-Trilogie ein. Immer toll für Star Wars-Fans sind die vielen verschiedenen Lego-Sets.

