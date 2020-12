7 Minuten pures Star Wars-Glück: Nie vorhergesehenes Video enthüllt

Ein neues Video entführt hinter die Kulissen von Star Wars: Episode 5 - Das Imperium schlägt zurück und zeigt nie vorhergesehene Aufnahmen von den Dreharbeiten.

Es gibt nur wenige Dinge, die so spannend sind wie der Blick hinter die Kulissen einer Filmproduktion, besonders wenn es sich dabei um einen Star Wars-Film handelt. Heute erreicht uns ein Video, das uns ans Set von Das Imperium schlägt zurück entführt.

Star Wars: Blickt hinter die Kulissen von Episode 5

Veröffentlicht wurde das Video von Good Morning America. Zu sehen gibt es nie zuvor veröffentlichtes Material von den Dreharbeiten zu jener Episode, die für viele Fans als die beste in die Star Wars-Geschichte eingegangen ist.

Das Video setzt sich u.a. aus Outtakes mit Mark Hamill, Carrie Fisher und Harrison Ford zusammen. Auch Drehbuchautor Lawrence Kasdan, der später ebenfalls an Das Erwachen der Macht beteiligt war, meldet sich mit diversen Einblicken zu Wort.

Hier könnt ihr das neue Star Wars-Video schauen:

Star Wars-Schöpfer George Lucas darf natürlich nicht fehlen. Selbst wenn er bei Das Imperium schlägt zurück die Regie an Irvin Kershner abgegeben hat, war er zu jeder Sekunde am Set präsent und gestaltete die Fortsetzung des Sternenkriegs.

Mit neuen Erkenntnissen wartet das Video nicht auf. Die meisten Informationsschnipse sind bereits bekannt. Die Faszination solcher Behind-the-Scenes-Einblicke wird trotzdem nie vergehen, gerade bei einer legendären Produktion wie Episode 5.

Eine neue Perspektive auf Star Wars: Episode 5

Wenn ihr nach einem alternativen Blick auf Das Imperium schlägt zurück sucht: Vor ein paar Wochen wurde zum 40-jährigen Jubiläum des Films ein Buch veröffentlicht, das sich aus 40 Kurzgeschichten zusammensetzt, namentlich From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back.

Die 40 Kurzgeschichten folgen der Handlung von Episode 5, erzählen die vertrauten Ereignisse jedoch aus einer anderen Perspektive. Bereits zum 40-jährigen Jubiläum von Krieg der Sterne wurde ein solches Buch veröffentlicht. Dank dem wissen wir zum Beispiel, was im Kopf von R5-D4 auf Tatooine vor sich geht.

