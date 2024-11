Star Wars-Kinostart gestrichen: Werden wir den Rey-Film jemals sehen?

In den vergangenen Wochen hat es sich abgezeichnet. Jetzt ist es tatsächlich passiert: Lucasfilm hat sich von dem Star Wars-Kinostart im Dezember 2026 getrennt.

Seit fünf Jahren versucht Lucasfilm, einen neuen Star Wars-Film ins Kino zu bringen. Bisher überwiegen die Niederlagen. Der größte Hoffnungsschimmer offenbarte sich bei der Star Wars Celebration 2023 in London ab, als drei neue Projekte für die große Leinwand angekündigt wurden, u.a. ein Film über Rey Skywalker.

Dazu kamen später drei Kinostarts:

Mai 2026

Dezember 2026

Dezember 2027

In Branchenkreisen wurde davon ausgegangen, dass der Rey-Film im Dezember 2026 ins Kino kommt. Nach dem Ausstieg des dritten Drehbuchautors kamen jedoch Zweifel auf, dass der anvisierte Zeitplan nicht mehr eingehalten werden kann. Nun haben wir die indirekte Bestätigung dieses Verdachts: Der Kinostart wurde gestrichen.

Der Rey-Film kommt definitiv nicht mehr 2026 ins Kino: Lucasfilm streit Star Wars-Kinostart

Wie Variety berichtet, hat sich Lucasfilm von dem Start im Dezember 2026 getrennt, der sehr wahrscheinlich für den Rey-Film vorgesehen war. Ice Age 6 von 20th Century Studios (genauso wie Lucasfilm bei Disney beheimatet) übernimmt die freigewordene Position. Somit bleiben nur noch zwei Star Wars-Kinostarts.

The Mandalorian & Grogu ist für Mai 2026 festgelegt und befindet sich laut jüngsten Updates im Zeitplan. Was mit dem Start im Dezember 2027 passiert, ist unklar. Denkbar wäre, dass der Rey-Film ein Jahr später kommt. Womöglich nimmt aber auch der von James Mangold inszenierte Dawn of the Jedi-Film den Platz ein.

Um Mangolds Projekt war es bisher sehr ruhig, was eine Einschätzung des Status quo schwer macht. Die Situation beim Rey-Film ist allerdings noch komplizierter, da aktuell mehrere Star Wars-Filme um die von Daisy Ridley verkörperte Figur konkurrieren, wie der Hollywood Reporter diese Woche aufschlüsselte.

Unerwartetes Dilemma: Jeder Star Wars-Film will Rey, aber keiner kommt wirklich vorwärts

Offiziell ist Ridleys Rückkehr nur für den erwähnten Rey-Film bestätigt, der unter der Regie von Sharmeen Obaid-Chinoy entsteht. Darüber hinaus gab es Gerüchte, dass Rey in dem Star Wars-Film von Shawn Levy auftauchen könnte, ganz zu schweigen von der neuen Trilogie, die von Produzent Simon Kinberg beaufsichtigt wird.

Zum Weiterlesen: Das bittere Fazit nach fünf Jahren The Mandalorian

Die Kinberg-Trilogie sorgt aktuell für die größte Verwirrung. Handelt es sich hierbei um die Episoden 10, 11 und 12 oder eine völlig neue Geschichte? Womöglich verschmilzt der Rey-Film sogar mit Kinbergs-Trilogie. Die Quellen der Branchenblätter in Hollywood sind sich nicht einig. Lucasfilm hat bisher kein Statement dazu abgegeben.