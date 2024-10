Star Wars-Fans müssen jetzt ganz stark sein: Für Rey Skywalkers Rückkehr gibt es schlechte Nachrichten

Zwei neue Star Wars-Filme sollen 2026 ins Kino kommen. Wie es aussieht, wird es nur eines der beiden Projekte pünktlich über die Ziellinie schaffen. Wir haben die neuesten Infos zur Sternensaga für euch.

Nachdem sich das Star Wars-Universum in den vergangenen Jahren vor allem auf der Streaming-Plattform Disney+ abgespielt hat, befinden sich aktuell mehrere Projekte in Entwicklung, die für die Leinwand bestimmt sind. 2026 soll das große Comeback-Jahr der Sternensaga im Kino werden. Gleich zwei Starttermine stehen fest.

Zuerst hätten wir da The Mandalorian & Grogu, der die Geschichte von The Mandalorian fortsetzt und offiziell für Mai 2026 angekündigt wurde. Darüber hinaus soll im Dezember 2026 ein weiterer Star Wars-Film ins Kino kommen. Das einzige Projekt, das dafür infrage kommt, ist der Rey-Film mit Daisy Ridley in der Hauptrolle.

Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für euch – die schlechte zuerst.

Die schlechte Star Wars-Nachricht: Steven Knight nicht länger als Drehbuchautor beim Rey-Film an Bord

Wie der stets gut informierte Branchennewsletter Puck von seinen Quellen erfahren hat, musste der Rey-Film einen herben Rückschlag einstecken: Drehbuchautor Steven Knight (Peaky Blinders) ist nicht länger in das Projekt involviert. Stattdessen befindet sich Lucasfilm auf der Suche nach einem Ersatz ... für den Ersatz.

Knight ist tatsächlich schon der dritte Autor, der eine Drehbuchfassung für den mit den Worten "New Jedi Order" auf der Star Wars Celebration 2023 angekündigten Film abgeliefert hat. Zuvor wurden Damon Lindelof (Watchmen) und Justin Britt-Gibson (The Strain) mit der mit Spannung erwarteten Episode 9-Fortsetzung beauftragt.

Wie weit dieser Umstand die Produktion zurückwirft, ist unklar. Denkbar wäre, dass Knights Skript nur nochmal überarbeitet werden muss, bevor die Dreharbeiten beginnen können. Womöglich wird aber auch ein ganz neuer Story-Ansatz gesucht. Laut Puck dürfte der Rey-Film in beiden Fällen nicht rechtzeitig bis Dezember 2026 fertig werden.

Die gute Star Wars-Nachricht: The Mandalorian & Grogu von Jon Favreau befindet sich komplett auf Kurs

Das Schicksal des neuen Jedi-Ordens ist ungewiss. Puck bringt dafür gute Nachrichten für alle Fans von The Mandalorian: Die Dreharbeiten zum Kinofilm von Jon Favreau (Buddy – Der Weihnachtself) sind bereits abgeschlossen. Damit liegt die Produktion genau im Zeitplan, sodass der Kinostart im Mai 2026 machbar ist.

Aber Moment, gab es da nicht noch zwei weitere Star Wars-Filme, die bei der Star Wars Celebration 2023 angekündigt wurden? Genau! James Mangold wurde mit der Arbeit an einem Dawn of the Jedi-Film beauftragt, der sich mit den Ursprüngen der Macht und der Jedi beschäftigt. Dave Filoni soll zudem einen großen Mandoverse-Film drehen.

Wie es um die beiden Projekte aktuell bestellt ist, geht aus der jüngsten Puck-Ausgabe leider nicht hervor. Dafür dürfen wir uns in wenigen Wochen auf den Start der nächsten Star Wars-Realserie bei Disney+ freuen. Das Weltraumabenteuer Skeleton Crew entführt ab dem 4. Dezember 2024 in die weit, weit entfernte Galaxis.