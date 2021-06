Star Wars löst nach 3 Jahren unerwartet einen großen Han Solo-Cliffhanger auf - es ist herzzerreißend

Solo: A Star Wars Story endete mit einem fiesen Cliffhanger. Drei Jahre später erfahren wir endlich, was aus einer der unterschätztesten Figuren aus den neuen Star Wars-Filmen geworden ist.

Erst vor wenigen Tagen feierten Star Wars Fans den #MakeSolo2Happen-Tag in der Hoffnung, dass Disney eine Fortsetzung von Solo: A Star Wars Story grünes Licht gibt. Das Spin-off um den jungen Han Solo scheiterte an den Kinokassen. Dennoch war bereits mit dem Einsetzen des Abspanns klar: Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende.

Solo: A Star Wars Story wurde als Start einer neuen Reihe innerhalb des Star Wars-Universums konzipiert. Aufgrund des Kinoflops ist allerdings unklar, ob sich Alden Ehrenreich jemals wieder ins Cockpit des Millennium Falcons setzt. Der größte Cliffhanger des Films hat nun dennoch eine überraschende Auflösung erhalten.

Achtung, es folgen massig Star Wars-Spoiler!

Großer Star Wars-Cliffhanger in neuem Comic aufgelöst

Am Ende von Solo: A Star Wars Story gehen Han Solo (Alden Ehrenreich) und Qi'ra (Emilia Clarke) getrennte Wege. Obwohl der gesamte Film auf eine Wiedervereinigung des Liebespaars hinarbeitet, wendet sich Qi'ra von Han ab, um ihn vor Maul (Ray Park/Sam Witwer) zu beschützen, und begibt sich nach Dathomir. Wie die Geschichte weitergeht, war bisher nicht bekannt.

Auftritt: War of the Bounty Hunters.

Gestern wurde der erste Band der neuen Comic-Miniserie veröffentlicht. Die Geschichte ist zwischen Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter angesiedelt und dreht sich um Boba Fett, der den in Karbonit eingefrorenen Han Solo zu Jabba the Hutt nach Tatooine bringen will. Unterwegs wird ihm der eingefrorene Han Solo jedoch gestohlen – von niemand Geringerem als Qi'ra.

Da Maul bereits zwei Jahre vor der Zerstörung des ersten Todessterns bei einem Kampf mit Obi-Wan Kenobi auf Tatooine stirbt, bedeutet Qi'ras Rückkehr, dass sie den einstigen Sith-Lord und Gangsterboss überlebt hat. Sie tritt als Lady Qi'ra und Kopf des Verbrechersyndikats Crimson Dawn in Erscheinung, das in Solo: A Star Wars Story von Dryden Vos (Paul Bettany) angeführt wurde.

Qi'ra lebt und befindet sich in einer mächtigen Position. Die genauen Hintergründe ihres Handelns werden zwar noch nicht verraten. Ihr Auftritt wirkt aber unerwartet kühl, wenn wir bedenken, wie leidenschaftlich verliebt sie und Han einst waren. Es ist herzzerreißend. Gleichzeitig sind inzwischen fast 15 Jahre vergangen, seitdem sich die beiden das letzte Mal gesehen haben. 15 Jahre, in denen einiges passieren kann.



Was macht Lady Qi'ra mit dem eingefrorenen Han Solo?

Es ist unwahrscheinlich, dass sie Han aus dem Karbonit befreien wird, immerhin sehen wir ihn in der gleichen Pose auch am Anfang von Die Rückkehr der Jedi-Ritter in Jabbas Palast. Womöglich nutzt Qi'ra ihre wertvolle Beute zu Verhandlungszwecken, um eine besseren Stand in der Star Wars-Unterwelt zu erlangen.

Mit Boba Fett wird sie sich vermutlich nicht mehr anfreunden. Dafür könnte sie die Beziehungen zwischen den Hutts und Crimson Dawn auffrischen. Unter Umständen könnte sie sogar mit der Rebellen-Allianz in Kontakt treten, die ebenfalls versucht, Han Solo zurückzubekommen. Stellt euch ein Gespräch zwischen Qi'ra und Leia vor, während Han eingefroren daneben steht – es gibt so viele Möglichkeiten!

Außerdem kristallisiert sich heraus: Solo: A Star Wars Story ist nicht in Vergessenheit geraten. Auch wenn die Chancen auf einen zweiten Kinofilm derzeit schlecht stehen, kehren einzelne Elemente bzw. Figuren zurück. Die Lando-Serie auf Disney+ war der erste Schritt, die Rückkehr von Qi'ra der nächste. Wer weiß, vielleicht nimmt Emilia Clarke in Zukunft doch nochmal ihre unterschätzte Star Wars-Rolle auf.

