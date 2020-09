Star Wars mit allen Freunden schauen: Disney+ stellt neue Funktion vor

Pünktlich zum Start der neuen Staffel von The Mandalorian stellt Disney+ eine neue Funktion vor, die es euch ermöglicht, die Star Wars-Serie mit euren Freunden zu schauen.

Streaming-Dienste wie Disney+ bringen gerade in Zeiten wie diesen viele Vorteile mit sich. Jeder kann bequem von Zuhause über das Programm seiner Wahl entscheiden. Das Gemeinschaftserlebnis, wie es im Kino möglich ist, geht dabei jedoch verloren. Disney+ stellt nun eine neue Funktion vor, die dem Abhilfe schaffen soll.



Kurz bevor The Mandalorian wieder ins Star Wars-Universum entführt, erweitert GroupWatch die Streaming-Erfahrung auf Disney+ um den gemeinschaftlichen Faktor. Dabei handelt es sich um eine Funktion, die es bis zu sieben Abonnenten ermöglicht, einen Film oder eine Serie gleichzeitig zu schauen, wie Polygon berichtet.

Disney+ stellt die neue Funktion GroupWatch vor

Getestet wurde GroupWatch in den vergangenen Wochen bereits in Australien, Neuseeland und in Kanada. Ab sofort steht das Feature Disney+-Abonnenten in den USA zur Verfügung. Später im Herbst soll es auch in Europa ausgerollt werden, damit ihr gemeinsam mit euren Freunden The Mandalorian schauen könnte.

© Disney+ GroupWatch bei Disney+

Das Konzept an sich ist nicht neu. Mit Netflix Party existiert etwa eine ähnliche Erweiterung, die Netflix-Abonnenten über räumliche Grenzen hinweg verbindet. Hier können die einzelnen Mitglieder sogar miteinander chatten. Bei GroupWatch beschränken sich die Kommunikationsmöglichkeiten bisher auf Reaktionen mit Emojis.

Möglich ist natürlich, dass Disney+ die Funktion in den kommenden Monaten noch weiter ausbaut, was nicht zuletzt zur Stärkung der Plattform und dem Event-Charakter neuer Filme und Serien beitragen könnte. Bis dahin müssen wir uns mit Emojis über die Fortschritte von Baby Yoda unterhalten.

Die 2. Staffel von The Mandalorian startet am 30. Oktober 2020 auf Disney+.



