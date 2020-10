Star Wars: Neues The Mandalorian-Poster beglückt mit Baby Yoda

Die 2. Staffel von The Mandalorian rückt näher. Ein neues Poster mit dem titelgenden Kopfgeldjäger und Baby Yoda stimmt auf die kommenden Episoden ein.

Ende Oktober kehrt The Mandalorian mit neuen Folgen zurück. Zur Einstimmung auf die 2. Staffel hat Disney nun ein neues Poster veröffentlicht, das uns den titelgebenden Kopfgeldjäger zeigt, der auf einem Speeder Bike durch die Gegend rast. Das Highlight ist jedoch Baby Yoda, der hinten ganz neugierig aus der Tasche guckt.

The Mandalorian Staffel 2: Baby Yoda ist einfach zu putzig

Selbst wenn die 2. Staffel von The Mandalorian eine Enttäuschung wird: Für reichlich neuen Baby Yoda-Content dürfte gesorgt sein. Bereits der erste Trailer wartete mit einigen herrlichen Szenen auf, in denen sich der kleine Racker von seiner putzigsten Seite präsentieren konnte.

© Disney The Mandalorian

Hier habt ihr Baby Yoda nochmal im Close-up:

© Disney The Mandalorian

Abseits davon dominieren auf dem neuen Poster wieder die bläulichen Farben, die bisher jeden Einblick in die 2. Staffel begleitet haben. Alles wirkt ein bisschen düsterer und kühler. Auch der Trailer entführte uns an eisige Schauplätze, die definitiv keinen gemütlichen Eindruck machten.

Der Fokus des Marketings zur neuen Mando-Staffel liegt eindeutig auf Pedro Pascals Kopfgeldjäger und Baby Yoda. Darüber hinaus sorgte im Trailer Wrestling-Star Sasha Banks für Aufsehen. Bestätigt ist ihre Rolle zwar noch nicht. Viele Spekulationen gehen aber Richtung Sabine Wren, bekannt aus Star Wars Rebels.

Die 2. Staffel von The Mandalorian startet am 30. Oktober 2020 auf Disney+.

Podcast: Was verrät der neue The Mandalorian-Trailer?

In dieser kurzen Ausgabe von Streamgestöber werfen Hendrik und Matthias einen Blick auf den ersten Trailer zur 2. Staffel von The Mandalorian.

Was erwartet uns in den neuen Episoden? Wer ist die geheimnisvolle Figur im Trailer und ist Baby Yoda für die Fortsetzung der Geschichte von The Mandalorian überhaupt wichtig? Alle diese Fragen streifen wir kurz in unserem Podcast-Check.

Wie gefällt euch das neue Poster zur 2. Staffel von The Mandalorian?