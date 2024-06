Stars der größten Fantasy-Serie auf Disney+ betteln um Zendaya in Staffel 2 – und sie haben die perfekte Rolle für sie

Die Percy Jackson-Serie wurde bei Disney+ schon um eine zweite Staffel verlängert. Der Cast hat bereits Wünsche für Neuzugänge in der Besetzung geäußert, wozu auch Superstar Zendaya zählt.

Nach zwei Kinofilmen wurde das Percy Jackson-Universum bei Disney+ erfolgreich mit einer Serie wiederbelebt. Die 1. Staffel kam so gut an, dass im Februar eine 2. Staffel von Percy Jackson: Die Serie in Auftrag gegeben wurde.

Kurz darauf wurde der Cast nach Besetzungswünschen für neue Folgen des Fantasy-Abenteuers gefragt. Die drei Stars haben schon konkrete Vorstellungen, zu denen auch Dune- und Euphoria-Star Zendaya gehört.

Percy Jackson-Stars wünschen sich Zendaya in ganz bestimmter Rolle

Laut Entertainment Tonight waren Walker Scobell, Leah Jeffries und Aryan Simhadri im Februar zu Gast beim Television Critics Association Panel, wo sie über persönliche Wunsch-Stars für die 2. Staffel der Disney+-Serie sprachen.

Neben Hunger Games-Star Sam Claflin als Gott Apollo wünscht sich der Percy Jackson-Cast noch Zendaya in der Rolle von Athena. Sie wäre in der Serie dann die Mutter von Jeffries' Charakter Annabeth Chase.

Von dem Challengers-Star gibt es bislang noch kein Statement, was sie von dem Wunsch-Casting in der 2. Staffel der Fantasy-Serie hält.

Hier könnt ihr nochmal den Trailer zur 1. Staffel der Percy Jackson-Serie schauen:

Percy Jackson: Die Serie - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wann startet die 2. Staffel der Percy Jackson-Serie bei Disney+?

Anfang Februar 2024 wurde Percy Jackson: Die Serie offiziell um eine 2. Staffel verlängert. Da ein Start der neuen Folgen noch nicht verkündet wurde, rechnen wir frühestens 2025 mit einem Release.

Die 2. Staffel der Percy Jackson-Serie wird dann das zweite Buch von Vorlagenautor Rick Riordan adaptieren, das auch schon im zweiten Kinofilm Percy Jackson 2: Im Bann des Zyklopen umgesetzt wurde.

