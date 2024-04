Fantasy-Tumult hinter den Netflix-Kulissen: Avatar-Boss wandert zur Serienkonkurrenz bei Disney+ über

Ein weiterer Chefautor der Netflix-Fantasy-Serie Avatar nimmt seinen Hut und widmet sich einem Konkurrenzformat auf Disney+. Wie geht es nun im Kreativ-Team weiter?

Hinter den Kulissen von Avatar: Der Herr der Elemente ist einiges los. Ursprünglich wurden die beiden Serienschöpfer der beliebten Zeichentrickvorlage, Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko, als Co-Showrunner engagiert. Doch schon bald kam es zu einem Zerwürfnis und Albert Kim ging als neuer Chefautor an die Arbeit.

Nun entpuppt sich auch diese Konstellation als nicht von Dauer, denn für Staffel 2 der Fantasy-Serie wird die Verantwortlichkeit für die Drehbücher erneut übertragen. Immerhin steht schon die Nachfolge fest.

Avatar-Autorenstab in Aufruhr: Ein neues Team soll Staffel 2 und 3 der Fantasy-Serie betreuen

Dass Showrunner sich aufgrund kreativer Differenzen oder einfach aus Termingründen von Projekten verabschieden, ist eigentlich nichts Ungewöhnliches und muss nicht immer ein Zeichen für eine problembehaftete Produktion sein. Fragt mal, was bei der Science-Fiction-Prequel-Serie Dune: Prophecy, die noch nicht einmal herausgekommen oder mit Termin angekündigt ist, im hürdenreichen Hintergrund los ist.

Laut The Hollywood Reporter sei auch der Ausstieg von Kim überhaupt nicht dramatisch, denn er habe die Serie nach dem Wegfallen des Originalserien-Teams sowieso nur für Season 1 auf Linie bringen wollen. Es ist nur etwas auffällig, dass er sich direkt danach zur unmittelbaren Konkurrenz bei Disney+ aufmacht. Dort soll er in Zukunft als Executive Producer an Percy Jackson: Die Serie mitarbeiten.

Netflix Szene aus Avatar

Für die 2. und 3. Staffel von Avatar lässt man es sozusagen in der Familie und versucht es noch einmal mit einem Showrunner-Duo. So ging der wichtige Job an Christine Boylan und Jabbar Raisani, die bereits zum Produzentenstab zählten und sogar von Kim ins Boot geholt wurden. Boylan war vorher an Serien wie Marvel's The Punisher und Poker Face beteiligt, während Raisani im Effekt-Team von Game of Thrones und Stranger Things mitmischte.

Wie geht es mit dem Fantasy-Abenteuer Avatar auf Netflix weiter?

Während die Showrunner-Situation im Fluss bleibt, scheint die Zukunft der Avatar-Realserie bereits in Stein gemeißelt zu sein. Seit März steht nämlich fest, dass es eine 2. und 3. Season für die Cartoon-Adaption geben wird. Mehr aber auch nicht, denn damit soll das Format abgeschlossen werden. (Alle wichtigen Infos zu Avatar Staffel 2 findet ihr hier)

Geduld ist jedoch angesagt, denn nach dem die 1. Staffel erst im Januar dieses Jahres herauskam, ist mit neuen Folgen wohl nicht vor 2026 zu rechnen.