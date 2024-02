Fans dürfen sich auf Percy Jackson Staffel 2 freuen – aber jetzt droht der Fantasy-Serie das große Stranger Things-Problem

Die Percy Jackson-Serie bekommt bei Disney+ eine zweite Staffel. Je länger die Produktion jetzt läuft, desto problematischer wird jedoch das Alter der Stars. Es ist das Stranger Things-Problem.

Nach den beiden Kinofilmen wurde das Percy Jackson-Universum erfolgreich bei Disney+ wiederbelebt. Percy Jackson: Die Serie ist teilweise sogar düsterer und besser als die Vorlage. Jetzt hat Disney der Fantasy-Produktion eine Zukunft geschenkt, denn die Percy Jackson-Serie wurde offiziell für eine 2. Staffel verlängert. Das bringt jetzt aber ein Problem mit sich, welches Stranger Things-Fans schon kennen.

Percy Jackson-Zukunft wird durch Alter der Stars komplizierter

Laut dem Hollywood Reporter wird die 2. Staffel der Fantasy-Serie das zweite Buch von Vorlagenautor Rick Riordan adaptieren. Der Roman namens The Sea of Monsters wurde auch schon als Kinofilm mit dem deutschen Titel Percy Jackson 2: Im Bann des Zyklopen umgesetzt.

Die gute Nachricht zur Percy Jackon-Serie wirft aber auch Bedenken auf, die an Stranger Things erinnern. Da die Hauptdarsteller:innen der Fantasy-Serie wie Walker Scobell und Leah Jeffries gerade 15 und 14 Jahre alt sind, befinden sie sich mitten in der Pubertät und werden sich in den kommenden Jahren optisch noch deutlich verändern.

Genau das war auch bei Stranger Things der Fall, als die Kinder in Staffel 3 der Netflix-Serie plötzlich ganz anders aussahen. Wie die Verantwortlichen hinter der Percy Jackson-Serie damit umgehen wollen, ist noch nicht bekannt.

Wann startet die 2. Staffel der Percy Jackson-Serie bei Disney+?

Da die Verlängerung der Fantasy-Produktion gerade erst beschlossen wurde und der Dreh noch gar nicht begonnen hat, dauert es eine Weile bis zur Veröffentlichung der 2. Staffel. Wir rechnen frühestens Anfang bis Mitte 2025 mit dem Start der neuen Percy Jackson-Folgen auf Disney+.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Februar bei Netflix, Amazon und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im Februar nicht nur die packende Neuverfilmung eines Samurai-Abenteuers, sondern auch eine heiß erwartete Fantasy-Serie von Netflix, die The Walking Dead-Rückkehr von Rick Grimes und vieles mehr.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.