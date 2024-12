Bei Schlag den Star trafen am Wochenende Bülent Ceylan und Stefan Mross aufeinander. Mross konnte trotz jahrelanger Erfahrung keine Trompete mehr spielen.

Am Samstag, den 28. Dezember trat Bülent Ceylan bei Schlag den Star gegen Stefan Mross an. Während der Comedian im dritten Anlauf endlich den Sieg einfahren wollte, war der größte Feind des Volksmusikers Mross wohl er selbst.



“Ich habe 30 Jahre nicht gespielt”: Stefan Mross blamiert sich beim Trompetenspiel



In der Quizshow zeigte sich schnell, wer die Nase vorn hatte. Bülent Ceylan konnte die ersten Spielrunden für sich entscheiden und einen komfortablen Vorsprung herausspielen. Das änderte sich schließlich beim Spiel "Kleben", bei dem beide Kandidaten Gegenstände mit Klebeband an einer Glasscheibe befestigen mussten.



Einer dieser Gegenstände war eine Trompete. Dem Moderator Opdenhövel kam dabei eine hervorragende Idee: Er wollte, dass Stefan Mross ein paar Takte auf der Trompete spielt. Mit der Trompete war der Volksmusiker in seinen früheren Jahren stets vertraut, doch er selbst war kein großer Fan der Idee. "Ich habe doch 30 Jahre nicht gespielt", meinte Mross. Als er bei Schlag den Star auf dem Instrument spielen wollte, bekam er jedoch keinen Ton heraus. "Da geht keine Luft durch", betonte der Volksmusiker.

“Er kennt sich mit Instrumenten nicht aus”: Mross teilt gegen Opdenhövel aus

Nach der Sendung rechtfertigte sich Stefan Mross für sein verpasstes Trompetenspiel. Auf Nachfrage der Bild-Zeitung erklärte der Musiker, dass eine Trompete nicht so einfach zu spielen sei wie ein Klavier. Er meint:



Man kann einem nicht einfach eine Requisiten-Trompete mit einem unbekannten Mundstück in die Hand drücken und erwarten, dass man irgendetwas Vernünftiges spielt.

Harte Worte fand Stefan Mross für Moderator Matthias Opdenhövel. Er betont:



Wenn Matthias Opdenhövel sagt, Trompete spielen sei ja wie Fahrrad fahren, ist er wahrscheinlich sehr, sehr unmusikalisch und kennt sich mit Instrumenten nicht aus.



Am Ende konnte Stefan Mross die deutliche Niederlage gegen Bülent Ceylan nicht verhindern. Er unterlag dem Comedian mit 19:72. Bülent Ceylan holte sich damit seinen ersten Sieg bei Schlag den Star.

Wo ist Schlag den Star zu sehen?

Das Duell zwischen Stefan Mross und Bülent Ceylan kann nachträglich auf Joyn angeschaut werden. Fans von Schlag den Star müssen jedoch nicht mehr lange auf eine neue Folge warten. Am 11. Januar 2025 kehrt die Spielshow in neuem Gewand zurück, denn diesmal treffen zwei Paare aufeinander: Es treten Eko Fresh und seine Frau Sarah Bora gegen Detlef D! Soost und seine Frau Kate Hall an.