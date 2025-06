Stefan Raab schweigt zur Show-Absetzung: So macht er nach der Sommerpause weiter

Stefan Raabs neue Show wird abgesetzt. Wie und wann es mit dem Entertainer weitergeht, verriet er jetzt in der letzten Folge.

Nach seinem großen TV-Comeback im vergangenen Jahr startete Stefan Raab mit seiner eigenen Show Du gewinnst hier nicht die Million exklusiv auf RTL+. Im Februar ergatterte er sich einen Sendeplatz zur Primetime bei RTL. Vor wenigen Wochen wurde aber bekannt, dass es nach einer geplanten Sommerpause in dieser Form mit Raab nicht weitergehen werde. Du gewinnt hier nicht die Million wird abgesetzt.

Stefan Raab verriet jetzt, wie es nach der Sommerpause mit ihm weitergeht.

Nach der Sommerpause: Dann ist Stefan Raab wieder im TV zu sehen

Am Mittwoch lief die letzte Folge von Du gewinnst hier nicht die Million bevor die Sendung nächste Woche von der neuen Staffel Die Bachelors bei RTL abgelöst wird. Deswegen ließ es sich Raab nicht nehmen, aus seiner Show ein Rosen-Special zu machen und lud die neuen Bachelors zu sich ein. Felix Stein und Martin Braun schauten sich gemeinsam mit Raab ihre 26 Kandidatinnen an und schwelgten mit Ausschnitten aus vergangenen Bachelor-Staffeln in Erinnerung.

Zur Absetzung seiner Show verlor Raab kein Wort, diese Entscheidung ließ er die gesamte Show lang unkommentiert. Der Entertainer verabschiedete sich am Ende der Folge lediglich in die Sommerpause und verkündete: "Das war's für heute und wir gehen in eine Sommerpause. Wir sind zurück am 23. August – auch mit dir [Elton]."

Was Raab-Fans im August erwartet

Wer sich aber jetzt auf ein neues Format von Raab gefreut hat, geht vorerst leer aus. Im August kehrt er nämlich erstmal mit einer neuen Folge von Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli zurück. Dabei soll es sich wohl auch um eine Spezialausgabe unter dem Namen Die Show des Manitu handeln. Die Live-Sendung wird wie immer von Elton moderiert.

Im September soll es dann mit einer neuen Show von Raab weitergehen. Um was es gehen wird und wie diese heißen soll, ist bislang noch unbekannt.