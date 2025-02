Stefan Raab sorgt für "Rambo Zambo": Friedrich Merz reagiert auf den CDU-Song – selbst am Wahlsonntag

Stefan Raab hat für vier Parteien einen Song zur Bundestagswahl geschrieben. Sein letzter Song für die CDU, "Rambo Zambo", erregte mehr Aufmerksamkeit als die anderen - vor allem bei Friedrich Merz.

Bei Du gewinnst hier nicht die Million war letzte Woche Christian Lindner zu Gast, für den er den FDP-Parteisong leicht anpasste. Aber auch für die CDU hat Stefan Raab mit "Rambo Zambo (Was ist Bubatz?)" einen Song kreiert – auf den selbst Friedrich Merz reagiert hat.



"Kleinen Beitrag zur Popkultur": Merz reagiert auf Raabs Song

Der CDU-Song hob sich von denen über SPD, Grüne und FDP ab - vor allem wegen seiner Rave-Einlage. Raab baute immer wieder die Frage von Friedrich Merz ein: "Was ist Bubatz?" Der Refrain wird mit folgendem Zitat von Merz eingeleitet: "Hier im Haus richtig Rambo Zambo, aber erst dann".

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Song kam nicht nur bei den Fans gut an, auch das Social-Media-Team von Friedrich Merz meldete sich zu Wort. Sie schrieben folgenden Kommentar:



Schön, dass ich mit meinen Worten einen kleinen Beitrag zur Popkultur leisten konnte. Rambo Zambo gibt es erst ab Sonntag,18.00 Uhr. Aber ohne Bubatz



Dies war natürlich eine Anspielung auf den Sonntag der Bundestagswahl, auf den auch der Song Bezug nimmt.



Weitere TV-News:

Selbst am Wahlabend eine Raab-Referenz: "Rambo Zambo im Adenauer-Haus"

Die CDU hatte am Abend auch allen Grund zur Freude: Mit 28,5 Prozent (vorläufig) konnte sie sich den größten Anteil aller Stimmen sichern und Friedrich Merz wird mit großer Wahrscheinlichkeit der nächste Bundeskanzler. Der Erfolg war ihm am Wahlabend anzumerken:



Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adenauer-Haus sein. Heute Abend feiern wir und ab morgen früh wird gearbeitet.



Mit “Rambo Zambo” spielt er auf den Raab-Song an - bewusst oder unbewusst. Denn Raab hat den Song natürlich so genannt, die Zitate aber aus früheren Interviews von Friedrich Merz übernommen. Man kann also nur spekulieren, ob Merz hier eine Anspielung auf den Raab-Song gemacht hat. Was aber bleibt, ist der "Rambo Zambo"-Song von Stefan Raab, der auf YouTube schon ganze 300.000 Aufrufe generiert hat.



Wo ihr Stefan Raabs Show schauen könnt

Du gewinnst hier nicht die Million läuft jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL. Raabs Show kann auch 12 Stunden vorher auf RTL+ gesehen werden.