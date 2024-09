Stefan Raabs Comeback war kein voller Erfolg – denn eine Aktion ist hart gefloppt

Raabs TV-Comeback bei RTL war zweifellos ein voller Erfolg. Doch mit seinem Song konnte er nicht so einfach durchstarten.

Mit Du gewinnst hier nicht die Million startete Stefan Raab offiziell sein Comeback und ist damit wieder regelmäßig im “Fernsehen” zu sehen. Ein Riesenerfolg für RTL, denn mit seiner neuen Show konnte RTL+ den größten Abonnentenzuwachs durch ein neues Format verzeichnen. Doch Raabs Comeback ist nicht nur von Erfolg gekrönt.



"Pa aufs Maul": Raabs Boxhymne floppte in den deutschen Charts

Den Song “Pa aufs Maul” performte Stefan Raab selbstbewusst vor seinen Boxkampf gegen Regina Halmich. Der Song legte einen fulminanten Start hin und landete am Wochenende des Kampfes auf Platz 1 der iTunes-Charts. Doch relativ schnell verschwand “Pa aufs Maul” wieder aus den Charts.



In seiner RTL-Show Du gewinnst hier nicht die Million warb Raab noch großspurig für seinen Song. Doch am Freitag folgte die Ernüchterung: Pa aufs Maul stieg auf Platz 84 der deutschen Charts ein. Für Raab eine Überraschung, denn seine früheren Songs waren große Erfolge und dominierten meist wochenlang die deutschen Charts.

Stefan Raab stichelt weiter gegen Regina Halmich

Doch trotz seines Misserfolgs mit dem Song und seiner Niederlage gegen Regina Halmich teilt Raab weiter aus. So zeigte er in seiner Show Bilder von sich und Halmich nach dem Kampf und verglich sie miteinander. So scherzte er:



Wenn Sie den Kampf nicht gesehen hätten. Was hätten Sie gedacht, wer den Kampf gewonnen hätte?



Halmich reagiert gelassen auf Raabs Sticheleien. Sie lasse den Kampf hinter sich und äußerte sich gegenüber bild.de zu Raabs Witzen:



Das geht total an mir vorbei. Da steh ich drüber. Ich nehme das Ganze nicht mehr ernst. Ich wünsche Stefan auf seinem Weg alles Gute



Du gewinnst hier nicht die Million: Wo kann man Raabs neue Show schauen?

Du gewinnst hier nicht die Million läuft jeden Mittwoch um 20.15 Uhr exklusiv auf RTL+. Alle bisherigen Folgen sind mit einem RTL+ Abo abrufbar.