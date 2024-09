"Peinlich und zum Fremdschämen": Stefan Raabs neue Social-Media-Aktion verärgert Fans

Es sind nur noch wenige Tage bis zum großen Boxkampf von Stefan Raab gegen Regina Halmich. Doch der beliebte Entertainer lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und postet auf Instagram Videos von sich im Fettanzug.

Am Samstag, 14. September, findet der letzte Boxkampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich statt. Die Erwartungen sind groß, denn es wird auch vermutet, dass Raab sein Comeback in der TV-Landschaft ankündigen wird. Um den Hype anzuheizen, postet er mehrere Videos auf seinem Instagram-Profil.



Stefan Raab inszeniert sich mit Pamela Reif und Michael "Bully" Herbig

Stefan Raabs Instagram ist normalerweise ziemlich leer. Drei Posts in diesem Jahr und davor ein Post aus 2018. Im April postete er ein Bild von sich in einem Fettanzug und kündigte seinen bevorstehenden Boxkampf an. Seit einigen Tagen postet Raab auf Instagram mehrere Videos in diesem Fettanzug - und mit prominenter Besetzung.



Zuerst sah man Raab wie er sich an einem Boxsack abarbeitete und zu Liegestützen ansetzte, bis die Fitness-Influencerin Pamela Reif ins Bild kommt und hier seine Trainerin mimt. Pamela Reif bringt Raab dann im nächsten Video zum “Doktor”, gespielt von Michael “Bully” Herbig.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Fans sind von Stefan Raabs Social-Media-Kampagne enttäuscht

Das erste Bild von Raab im Fettanzug im April kam noch gut an. Komiker wie Fabian Köster oder Chris Tall machten sich über das Bild lustig, aber die meisten freuten sich über Raabs Comeback.



Doch mit den Videos dieser Woche war der Witz wohl auserzählt, wie seine Follower meinen. Ein Instagram-Nutzer schreibt dazu:



“Es ist so peinlich und zum Fremdschämen. Und diese Fatsuit-Aktion hochproblematisch.”



Eine weitere Person schreibt:



“Was soll das denn? Das ist doch überhaupt nicht mehr ein zeitgemäßer Humor... Was soll das Fatsuit?”



Andere Prominente, Influencer:innen oder Unternehmensaccounts freuten sich hingegen über Raabs Comeback und seinen treuen Humor.



Wann und wo kann man den Boxkampf zwischen Raab und Halmich sehen?

Der Boxkampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich, genannt “The Final Fight”, wird am Samstag um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt oder ist als Livestream auf RTL+ zu sehen. Die Tickets für die Veranstaltung im Düsseldorfer PSD Bank Dome sind bereits ausverkauft.