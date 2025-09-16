Stell dir vor, du verpasst einen Drehtag von Breaking Bad und in deiner Abwesenheit schaffen die Macher eine der charismatischsten Figuren der Serie

Mike Ehrmantraut ist eine der beliebtesten Figuren aus dem Breaking Bad-Universum. Dabei verdanken wir seinen Auftritt eigentlich einem Zufall.

Bei der Produktion von Filmen und Serien werden Drehpläne erstellt. Allerdings kann man sich nur selten daran halten, da die Umsetzung immer irgendwelche Tücken versteckt. Manchmal kollidieren aufgrund von Verzögerungen und Änderungen dann die Pläne eines Stars. Als deshalb Bob Odenkirk an einem Drehtag von Breaking Bad ausfiel, musste schnell ein Ersatz her, der quasi sofort zum Fanliebling wurde.

Jonathan Banks sollte nur für Bob Odenkirk einspringen und wurde zum festen Bestandteil von Breaking Bad

Da Saul Goodman-Darsteller Bob Odenkirk an einem Drehtag keine Zeit hatte, aber dringend gebraucht wurde, haben die Showrunner einen Ersatzcharakter aus dem Ärmel geschüttelt. Der erste Auftritt von Jonathan Banks als Mike Ehrmantraut im Finale der 2. Staffel war also eine kurzfristige Lösung. Der Charakter kam so gut an, dass er blieb und zu einer größeren Rolle für Banks wurde.

Bob Odenkirk selbst hat die Geschichte 2015 in einem Interview mit dem Rolling Stone erzählt:

Ich dachte, ich wäre für drei Episoden von Breaking Bad eingeplant – nun, sie wollten mich für vier, aber ich konnte nur drei machen, weil ich damals bei How I Met Your Mother mitspielte. Sie haben die Figur des Mike tatsächlich nur eingefügt, weil ich diese vierte Woche nicht konnte. Sie brauchten einen anderen Charakter, um die Informationen zu übermitteln, was an sich schon erstaunlich ist. Danke, How I Met Your Mother.

In How I Met Your Mother spielte Odenkirk die Figur des Arthur Hobbs, Marshalls Boss bei der Goliath National Bank. Er trat in insgesamt neun Episoden der Comedy-Serie auf.

Vom ersten Auftritt an wirkte Mike Ehrmantraut wiederum wie ein origineller und unverkennbarer Charakter. Mit seinem Charisma und dennoch hartem Auftreten gewann er die Herzen der Fans und die Figur wurde immer weiter aufgebaut. So kam es auch, dass Ehrmantraut auch im Spin-off eine wichtige Rolle in der Welt von Breaking Bad spielte.

