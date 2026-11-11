Netflix' neuester Fantasyfilm Steps stellt ab sofort eine ganze Märchenwelt auf den Kopf – unter anderem mithilfe eines Harry Potter- und eines Game of Thrones-Stars im englischsprachigen Cast.

Wer das Grimmsche Märchen von Aschenputtel zu kennen glaubt, kann sich ab heute von Steps - Die Stiefschwestern eines Besseren belehren lassen. Netflix' neues Fantasy-Abenteuer verschiebt die Perspektive von Cinderella auf ihre missverstandenen Stiefschwestern, die in ein magisches Abenteuer stolpern.

Netflix neuer Fantasyfilm Steps startet heute: Cinderellas Stiefschwestern kapern das Märchen

Gute Feen mit Kürbiskutschen, gläserne Tanzschuhe und Prinzen mit Fuß-Fetisch: Das bekannte Märchen von Cinderella wurde unzählige Male verfilmt. Allerdings noch nie so wie in Netflix' neuem Fantasyfilm Steps. Hier wird Lilith zur Hauptfigur, die sich mit ihrer Schwester Margot nach der Wiederheirat ihrer Mutter auf Stiefschwester Cinderella freut.

Doch aus den hoffnungsvollen Familienträumen wird nichts, und als sie die Gelegenheit erhält, stiehlt Stiefschwester Lilith den Zauberstab der Guten Fee, um ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen – mit katastrophalen Folgen. Nun kann Lilith das Königreich und ihre in einen Frosch verwandelte kleine Schwester nur noch retten, wenn sie sich mit der ungeliebten Cinderella zusammentut und gegen Trolle und Prinzessinnen-Rivalinnen auszieht.

Schaut hier den Trailer zu Netflix' Steps:

Im englischen Original fährt Steps bei Netflix einen Wahnsinns-Cast auf: Amanda Seyfried (Mamma Mia!) spricht und singt Cinderella, Ali Wong (Beef) übernimmt Stiefschwester Lilith. Für stimmliche Fantasy-Verstärkungen sorgen außerdem Peter Dinklage (Game of Thrones) als unheimlicher Butler, Bette Midler (Hocus Pocus) als Gute Fee und Daniel Radcliffe (Harry Potter) als Märchenprinz. (In der deutschen Synchronisation verpasst ihr Radcliffe leider, weil nicht Harry-Potter-Stimme Nico Sablik, sondern Jonas Lauenstein den Königssohn spricht.)

Das Regie-Duo Alyce Tzue und John Ripa (Raya und der letzte Drache) inszenierte die Fantasy-Komödie für die Netflix Animation Studios. Ich konnte Steps schon vor dem Netflix-Start am heutigen 20. November 2026 schauen und verrate euch, was der Film zu bieten hat.

Lohnt sich das Fantasy-Abenteuer Steps bei Netflix?

Die Idee, Bösewicht:innen zu hinterfragen, ist nichts grundsätzlich Neues bei Märchen-Neuinterpretationen (siehe z.B. Disneys Maleficent - Die dunkle Fee). Steps bringt in der Goth-Attitüde der asiatischstämmigen Hauptfigur aber trotzdem einen gewissen Charme mit, der für Kinder und Erwachsene im Netflix-Publikum gleichermaßen ausgelegt ist. Während das erste Drittel sich noch stark am Aschenputtel-Märchen orientiert, löst sich der restliche Film mit Verfolgungsjagden und Rettungen in letzter Sekunde von der Vorlage.

Obwohl in Steps dank Traumprinzen und attraktiven Trollen auch Romantik anklingt, liegt der Fokus auf den ungleichen Stiefschwestern Lilith und Cinderella, die ihre Schwesternschaft neu entdecken müssen. Wenn allerdings keine der beiden die "Böse" in dieser neuen Gleichung ist, muss eben ein anderes Kaugummi-pinkes Feindbild in Form der adeligen Priscilla her, die nach der Krone greift.

Der animierte Look übertrieben großer Augen und schmaler Taillen kann sich in seiner beabsichtigten Übertreibung leider nicht ganz von einer Barbiehaftigkeit lösen. Aber Ziegen-Achterbahnen und andere kreative Freiheiten steuern unterhaltsame Facetten bei, die darüber hinweghelfen.

Am besten ist Steps dann, wenn der Film augenzwinkernd Märchen-Ungereimtheiten aufklärt: Cinderellas Prinz leidet unter Gesichtsblindheit, kann also ein menschliches Antlitz nicht vom nächsten unterscheiden und sieht stattdessen nur gelbe Smileys. Kein Wunder also, dass er den Schuh braucht, um seine Prinzessin wiederzufinden.

Ohne visuelle Besonderheiten in der Animation oder allzu überraschende Wendungen in der Story erreicht Steps leider nicht die Höhenflüge des diesjährigen animierten Netflix-Fantasy-Hits Swapped. Vielmehr erinnert der Film an das vor zwei Jahren erschienene märchenhafte Animationsabenteuer Spellbound, an das sich mittlerweile vermutlich kaum noch jemand erinnert: Nichts, was in die Geschichte des Streamers eingehen wird, aber dennoch gut genug für einen unterhaltsamen Abend auf der Couch.

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